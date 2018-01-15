Сонячне майбутнє для Чорнобиля (світова преса) 

Нідерландське періодичне видання NRC Handelsblad повідомляє про рішення судових органів тієї країни про заблокування активів українського олігарха Ріната Ахметова. Французький часопис La Croix пише про побудову електростанції сонячної енергії біля Чорнобильської АЕС. Британська газета The Daily Telegraph містить ексклюзивне інтерв’ю з найкращою українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Нідерландський часопис NRC Handelsblad друкує статтю «Суддя «заморожує» статки Ахметова». У матеріалі повідомляється, що нідерландські органи судочинства ухвалили рішення про заблокування статків компаній, зареєстрованих у Нідерландах, які належать одному з найбагатших людей України – Рінату Ахметову.

Газета додає, що всі ці компанії належать конгломератові Ахметова – System Capital Management (SCM). Поміж тих компаній, зареєстрованих у Нідерландах, зокрема, присутні компанії Metinvest – найбільший виробник сталі в Україні, та найбільший постачальних електроенергії та вугілля в Україні – компанія DTEK.

Нідерландське видання нагадує, що рішення судових органів тієї країни щодо стаків Ахметова було ухвалено по тому, як суд на Кипрі наказав «заморозити» статки ахметовської компанії SCM у цілому світі, які становлять 820 мільйонів доларів. Йдеться про судову тяжбу між SCM та базованою на Кипрі компанією Raga Establishment, яка стверджує, що компанія Ахметова не сплатила повну суму за українську телекомунікаційну компанію «Укртелеком», яку Raga Establishment продала SCM 2013 року. SCM, у свою чергу, як пише нідерландський часопис, оголосила, що подаватиме оскарження проти рішення суду на Кипрі.

NRC Handelsblad завершує, нагадуючи своїм читачам, що український олігарх Рінат Ахметов був добрим і впливовим приятелем президента-втікача Віктора Януковича. Нідерландське видання зазначає, що без підтримки Ахметова, Янукович не став би прем’єр-міністром України 2002 року, а також не здобув би президентського крісла 2010 року. Статки Ахметова, як пише газета, становлять 4,6 мільярди доларів. Ахметов має у власності компанії, які працюють у сталевій та вугільній галузях промисловості, а також мас медіа та нерухомість. Загалом, як підсумовує щоденник, активи трьох з п’яти найбагатших українських олігархів було заблоковано буквально останнім часом.

Переклад твіту: «Краще пізніше, ніж ніколи»:

​Періодичне видання Франції La Croix публікує матеріал «Електростанція сонячної енергії біля Чорнобильської АЕС». Часопис зазначає, що Чорнобиль завжди залишатиметься місцем найгіршої радіоактивної катастрофи в історії людства. Проте, як пише газета, український уряд має наміри використати Чорнобиль для побудови електростанції сонячної енергії. Робітники ведуть будівельні роботи буквально десь за сто метрів від нового саркофагу над пошкодженим четвертим атомним реактором Чорнобильської АЕС.

Зона відчуження навколо Чорнобиля, де рівень радіації і далі перевищує припустимі норми, залишається закритою, проте туди вже потрапляють дослідники, туристи та навіть люди, які бажали б там протизаконно оселитися. І ось тепер у цій зоні почали з’являтися робітники для побудови нового проекту, пов’язаного з Чорнобилем. Проте, як вказує французький часопис, цього разу тут не йдеться про атомну енергетику. Навпаки, україно-німецька компанія Solar Chernobyl будує електростанцію, яка працюватиме на сонячній енергії. Далі видання наводить слова Євгена Варягіна, директора цієї компанії, який каже, що 3800 сонячних батарей нової електростанції зможуть забезпечувати потреби в електриці для приблизно двох тисяч помешкань.

La Croix пише, що сонячні батареї нової електростанції у Чорнобилі кріпитимуться на забетонованому ґрунті. Компанія-будівник не може бурити жодних свердловин у цій зоні, або ж навіть копати радіоактивний ґрунт Чорнобиля. Робітники, задіяні на зведенні сонячних батарей, мають при собі лічильники, аби регулярно заміряти рівень радіації.

Посилаючись на Варягіна, французьке видання повідомляє, що у разі успіху, компанія планує розширити проект, принагідно зазначаючи, що рівень сонячної енергії у зоні Чорнобиля є доволі подібним до того, який існує у південній Німеччині. Газета додає, що цілий проект, який має кошторис в один мільйон євро, має стати прибутковим вже за 7 років.

Побудова електростанції сонячної енергії у Чорнобилі є частиною проекту подальшого розвитку зони відчуження, де люди не зможуть проживати ще принаймні 24 тисячі років. Французький часопис завершує, повідомляючи, що внаслідок напруження у стосунках України та Росії, Київ мусить знайти альтернативи російському газу та диверсифікувати інші джерела енергії. Уряд України надав 2500 гектарів землі компаніям, які бажали б інвестувати поблизу Чорнобиля. Згідно з місцевою адміністрацією, вже надійшло близько 60 пропозицій від данських, американських, китайських та французьких компаній.

Переклад твіту: «Електростанція сонячної енергії біля Чорнобильської АЕС»:

Найтиражованіший поважний часопис Великої Британії The Daily Telegraph вміщує ексклюзивне інтерв’ю з головною надією українського жіночого тенісу Еліною Світоліною. Інтерв’ю має назву «Як англійський крікетист підкорив фаворитку турніру Australian open».

Прив’язка до відкритої першості Австралії з тенісу тут не випадкова. Річ у тім, що один з найпрестижніших тенісних турнірів планети розпочався в австралійському місті Мельбурні у понеділок. Українка Еліна Світоліна розглядається однією з фавориток на перемогу у цьому турнірі, буквально минулого тижня здобувши звитягу на «розігріві» до Australian open, турнірі в австралійському місті Брісбен.

Британське видання зазначає, що крікет і теніс майже ніколи не перетинаються. Власне так само, як майже не перетинаються українське місто Одеса з англійським містом Іпсвіч. Але у випадку Еліни Світоліної та англійського крікетиста Ріса Топлі, все це таки перетнулося, і ця пара відзначатиме невдовзі два роки свого романтичного зв’язку. Газета додає, що стосунки Топлі та Світоліної розвиваються доволі швидко, і українка вже купила собі помешкання у Лондоні, хоча Еліна та Ріс живуть окремо.

«Ми не мешкаємо разом у Лондоні, тому що Ріс тренується у графстві Гемпшир. Проте ми бачимось доволі часто. В Україні ми не маємо такого виду спорту як крікет, але я вже познайомилась з цим видом саме завдяки Рісові. Влітку я вже спостерігала за кількома крікетними матчами, і це мені припало до вподоби», – каже українська тенісистка Еліна Світоліна.

Британська газета пояснює, що зв’язок Світоліної з Англією розпочався завдяки Ієнові Г’юзу, її тренерові, який працює з українкою з 2014 року. І у ході одного з візитів до Англії 2016 року, Еліна познайомилась з Рісом Топлі, тренуючись у тренажерній залі лондонської дільниці Чизвік. Водночас, як додає часопис, Еліна Світоліна регулярно відвідує Україну, де живуть її батьки – колишній борець Михайло та колишня веслувальниця Олена. Її старший брат Юліан працює тренером з тенісу у Лос-Анжелосі і бачиться з Еліною, коли та виступає у США. Решту часу, як пише The Daily Telegraph, Світоліна перебуває у Лондоні, проводячи довгі години тренувань в ексклюзивному приватному клубі Harbour Club, улюбленому клубі принцеси Діани, що неподалік мосту «Челсі».

«Це дуже миле місце. Там повно знаменитостей, але я не можу вам визнати, хто саме там займається. Це надзвичайно відомі люди», – каже Еліна Світоліна.

Втім, не лише тенісом єдиним. Як зазначає британське видання, Світоліна нещодавно знялася у фотомодельній сесії для українського журналу XXL. Водночас, Еліна насолоджується відносною свободою пересування, і, попри факт того, що українка нині є 4-ю жіночою ракеткою світу, її мало хто впізнає на вулиці. Часопис з посиланням на Світоліну, пише, що її хлопця – Ріса Топлі, люди впізнають значно більше у громадських місцях аніж нову зірку українського і світового тенісу.

Переклад твіту: «Як англійський крікетист підкорив фаворитку турніру Australian open»: