У Латвії зрівняли учасників Другої світової війни

Сейм Латвії ухвалив закон про рівний статус учасників Другої світової війни для громадян, які воювали в регулярних військових частинах як проти нацистської Німеччини, так і проти СРСР. Латвійські парламентарі називають цей закон примиренням, але Москва вже виступила з різкою заявою.

Ідея зрівняти в правах усіх ветеранів Другої світової війни в Латвії зріла кілька років. У цьому немає нічого дивного, кажуть автори закону: в роки Другої світової війни Латвія як незалежна держава не існувала. Одна частина жителів воювала у складі Радянської армії, інша була покликана в німецьку.

«Немає різниці, на чиєму боці людина воювала, у складі 139-го полку латиських стрільців чи в німецькій армії. Латвійську державу знищила нацистська, а потім радянська окупація, – каже Вейко Сполітс, депутат Сейму від партії «Єдність». – У цьому випадку ми говоримо про наслідки Другої світової війни і про те, що потрібно перегорнути цю сторінку історії».

Статус учасника Другої світової війни не буде присвоюватися людям, засудженим за злочини проти людяності. Є й інші винятки: співробітники КДБ, члени Націонал-соціалістичної партії Німеччини, а ще ті, хто приїхав до країни після 1940 року. Вони ветеранами вважатися не будуть. Парламентська опозиція називає усі ці винятки несправедливими

«Цей закон взагалі не треба було ухвалювати. Користі від цього жодної, – вважає Яніс Урбанович, депутат Сейму від партії «Згода». – Людям похилого віку від цього теж ніякої радості. Це здійме нову хвилю вульгарних дискусій: хто був найбільшим негідником – Сталін чи Гітлер, – і це все відіб'ється на людях, яких і так залишилося небагато».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова від імені відомства прокоментувала закон про ветеранів в Латвії. Вона пообіцяла, що дії Риги однозначно негативно позначаться на російсько-латвійських відносинах.

«Відверте знущання над перебігом і підсумками Другої світової війни абсолютно неприйнятне. Цинічно, образивши пам'ять 150 тисяч радянських воїнів, які героїчно віддали свої життя за звільнення Латвії, політичне керівництво цієї країни фактично зрівняло в статусі учасників Другої світової війни, які воювали на боці фашистської Німеччини, і їхніх посібників з воїнами антигітлерівської коаліції», – сказала Захарова.

Латвійські офіційні особи називають заяву російської сторони необґрунтованою.

«У результаті Другої світової війни Латвійська республіка втратила майже третину свого населення. Обидві сторони – нацистська Німеччина і Радянський Союз, – закликали в свої військові формування жителів країни, які стали жертвами цих режимів», – вказує МЗС Латвії.

Нам не треба дивитися, що вони думають. Це наша проблема, як ми на це дивимося

«На сході і на заході у кожного свої інтереси, – каже політолог Філіп Раєвський. – Наші інтереси – це жити спокійно. І те, що це питання пройшло без скандалів і все спокійно ухвалили це, показує, що нам не треба дивитися, що вони думають. Це наша проблема, як ми на це дивимося».

Жодних привілеїв статус учасника Другої світової війни давати не буде. Ветеранам видадуть свідоцтва та пам'ятні нагрудні знаки. Питання про пільги та допомоги може вирішуватися на муніципальному рівні. Точно так це відбувається і зараз.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»