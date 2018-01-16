Чи буде «прорив» у проблемі назви Македонії, яка гальмує членство в ЄС і НАТО?

Посередник від Організації об’єднаних націй заявив про «позитивний момент» у вирішенні довгої проблеми між Македонією та Грецією щодо назви колишньої югославської республіки. Те, що прогресу можна буде досягнути, заявили раніше також і лідери Греції та Македонії. Планувалось, що проблему, якій вже кілька десятиліть, можна буде владнати до кінця 2018 року.

Спеціальний посланець ООН з питання назви Македонії Метью Німетц зробив заяву про «позитивний момент» в інтерв’ю грецькій державній телекомпанії ERT, що його було показано 15 січня – за два дні до переговорів з македонськими та грецькими дипломатами в Нью-Йорку.

Німетц сказав, що уряди в Афінах та Скоп’є продемонстрували останніми днями, що прагнуть знайти вирішення проблеми, яка гальмує вступ Македонії до Європейського союзу та НАТО.

Народи в обох країнах вже готові почути про рішення, які відповідають національним інтересам, але також містять і певний компроміс

«Я думаю, що народи в обох країнах вже, можливо, готові почути про рішення, які відповідають національним інтересам, але також містять і певний компроміс, який допоможе владнати цю проблему», – сказав посланець ООН.

Раніше лідери Греції та Македонії, яка в ООН визнана як «Колишня югославська республіка Македонія» (FYROM), заявили про бажання вирішити проблему до кінця цього року.

Греція виступає проти використання з боку Скоп’є назви Македонія після отримання республікою незалежності від Югославії в 1991 році.

Греки кажуть, що оскільки північна частини їхньої країни теж має назву Македонія, це може дати підстави Скоп’є висувати територіальні претензії до Греції.

Афіни також наполягають, що претендуючи на цю назву, Македонія також висуває претензії на спадок античної Греції.

«Втома від проблеми»

Міністри закордонних справ Греції та Македонії, Нікос Котціас та Нікола Дімітров, зустрілися 11 січня в грецькому портовому місті Салоніки на черговому раунді переговорів щодо вирішення проблеми з назвою.

МЗС Греції у своїй заяві повідомило, що обидва міністри погодились посилити зусилля в рамках процесу пошуку компромісу під егідою ООН.

Є загальне відчуття втоми в обох країнах від цієї давньої суперечки

«Є загальне відчуття втоми в обох країнах від цієї давньої суперечки», – сказав віце-прем’єр македонського уряду Буджар Османі минулого тижня.

«Що, на мою думку, важливо – так це те, що ми вже досягли значного прогресу в плані створення довіри між нашими країнами щоби врешті-решт знайти… врегулювання суперечки», – додав Османі.

Раніше були повідомлення, що компромісним варіантом назви Македонії може бути «Нова Македонія», але наразі сторони ще не пристали до цього варіанту і він розглядається як один з можливих.