У Косові вбили Олівера Івановича, сербського лідера, якого не підтримував Белград

У Косовській Митровиці на півночі Косова невідомі вбили Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів. Іванович був лідером партії «Свобода, демократія, справедливість». Невідомі стріляли в Івановича біля будинку, в якому розміщений офіс його партії. Він не мав особистих охоронців. Уряди Косова й Сербії засудили вбивство, називаючи його терактом, спрямованим проти стабільності регіону.

Олівер Іванович, за освітою інженер і економіст, став займатися політикою наприкінці девʼяностих років. Він залишився в Косові й після виведення з провінції сербських сил, і навіть після самопроголошення незалежності. Та ще одне: він був одним із небагатьох сербських політичних діячів, які володіли й розмовляли албанською мовою. Був людиною компромісу й діалогу.

Через це йому часто погрожували як албанські, так і сербські екстремісти. Минулого року невідомі два рази підпалили його машину. Оскільки Іванович мешкав у північній частині Косовської Митровиці, заселеній переважно сербами й контрольованій сербськими спецслужбами, його політична діяльність перебувала під їхньою пильною увагою і багатьом заважала. Не було важко припустити, що певні сербські структури намагалися припинити його дії, неузгоджені зі владою в Белграді.

У січні 2016 року косовський суд засудив Івановича до 9 років ув’язнення, визнавши його винним у злочинах, скоєних у час бойових дій у провінції. Апеляція скасувала вирок.

Приштина й Белград засуджують теракт

Убивство Івановича занепокоїло не лише сербів у Косові. Занепокоєні прихильники діалогу в регіоні. Уряди в Белграді та Приштині засудили злочин. Вони згодні в тому, що йдеться про теракт та що треба продовжити діалог про врегулювання спірних питань. Деякі сербські ЗМІ, не подаючи доказів, стверджують, що теракт скоїли албанці.

Марко Дюрич, голова сербського Бюро у справах Косова, заявив: «Ідеться про теракт, спрямований проти сербського народу з метою дестабілізувати ситуацію в Косові, зокрема на півночі краю, одночасно викликати хаос і втягнути весь сербський народ у пекло нових конфліктів».

Слідство проводить поліція Косова. Її представник заявив, що неподалік місця, де вбили Івановича, невідомі підпалили машину, й висловив припущення, що тією машиною скористалися вбивці. Інших подробиць не надходило. Деякі місцеві оглядачі зазначають, що підпалення машини після замаху – типова «рука» професійних убивць у Сербії та Чорногорії.

Вучич: «Якщо неспроможне міжнародне співтовариство, ми знайдемо вбивць»

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до Євросоюзу та міжнародних інституцій у Косові, вимагаючи, щоб сербська поліція брала участь у слідстві. Вучич, між іншим, сказав: «Хто б це не вчинив – незважаючи на те, чи це був серб, чи це був албанець, чи це був чужинець – це насамперед напад на сімʼю Івановича, напад на сербський народ у Косові, зокрема на північ Косова й на Сербію в цілому».

У зверненні до громадян Вучич попередив міжнародні структури, що Сербія знайде вбивць у разі, якщо вони неспроможні це зробити. Він сказав, що Іванович дзвонив до нього після підпалення машини, й уточнив, що вони не були політичними однодумцями. Сербський президент розкритикував опозицію, не пояснюючи, чому це робить, й подав кілька погрозливих заяв проти ворогів Сербії, не уточнюючи, має він на увазі окремі особи чи країни.

На відміну від урядовців, сербські опозиціонери заявляють, що вбивство Івановича було спрямоване не лише проти сербів, а й проти албанців та проти всіх, хто виступає за мирне співжиття народів регіону.

Посол США в Приштині Ґреґ Белаві закликав «усі сторони», тобто албанців і сербів, ухилятися від небезпечної риторики й продовжити діяльність, спрямовану на нормалізацію міжнаціональних відносин та поліпшення життя громадян.

Олівер Іванович за національністю був чорногорцем. Мав чотирьох синів. За бажанням сім’ї, його поховають у Белграді.