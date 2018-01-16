У Косові застрелили одного з сербських лідерів

У Косово невідомі вбили Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів.

Невідомі стріляли в Івановича біля будинку, у якому розміщений офіс його партії. Слідство здійснює косовська поліція. Центр міста повністю заблокований. Досі ні сербські, ні албанські джерела не висловлюють припущень щодо національності вбивць та мотивів замаху.

Олівер Іванович народився в 1953 році, у сербському уряді був державним секретарем у справах Косова.

Іванович був лідером партії «Свобода, демократія, справедливість». Минулого й цього року він кілька місяців провів в слідчому ізоляторі за звинуваченням у скоєнні злочинів над албанським населенням в час бойових дій в провінції. Він відкидав обвинувачення й залишився жити у Косові.

Після вбивства Івановича президент Сербії Александар Вучич скликав надзвичайну сесію Ради національної безпеки, а в Брюсселі відклали переговори делегацій Косова й Сербії, які після 13-місячної перерви мали розпочатися саме сьогодні.

Марко Дюрич, глава Бюро сербського уряду в справах Косова, назвав вбивство Івановича атакою на сербський народ з метою дестабілізувати Сербію та погіршити становище косовських сербів.