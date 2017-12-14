Косово: прокурор відкликав запит на екстрадицію турка, якого звинувачують у зв’язках з Ґюленом

Прокурор у Косово відкликав запит до суду міста Приштина щодо дозволу на екстрадицію громадянина Туреччини, учителя Угура Токсоя, якого звинувачують у зв’язках із проповідником Фетхуллахом Ґюленом. Анкара називає останнього організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Під час слухання 14 грудня прокурор Алі Рехна сказав судді, що турецька влада не надала достатньо доказів проти Токсоя, щоб обґрунтувати необхідність запиту на екстрадицію.

Рехна розповів журналістам, що кілька разів просив турецьке посольство надати більше інформації, однак відповіді не отримав. Він додав, що може ще раз надіслати запит на екстрадицію, якщо матиме нові свідчення.

Адвокат Токсоя зазначив, що якби Туреччина мала докази щодо його клієнта, вона б «надіслала їх до цього часу».

Реакції посольства Туреччини в Приштині на рішення наразі немає.

Токсоя арештували в жовтні на запит турецького прокурора.