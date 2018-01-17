Чеський уряд олігарха Бабіша йде у відставку після вотуму недовіри в парламенті

Уряд Чехії на чолі з прем’єром Андреєм Бабішем погодився подати у відставку після того, як не отримав вотум довіри в парламенті 16 січня. Уряд меншості залишиться виконувати обов’язки до формування нового кабінету, переговори щодо чого мають тепер розпочатися і триватимуть, як очікується, тижні або й місяці. Відставка уряду відбулася між першим і другим туром чеських президентських виборів, на яких Мілош Земан, який активно підтримує Бабіша, хоч і набрав найбільшу кількість голосів, але його перемога у другому турі не виглядає гарантованою.

Голосування за мандат довіри відбулося у вівторок і уряд, сформований популістським рухом «Союз невдоволених громадян» (ANO) отримав лише 78 голосів на свою підтримку з 200 депутатів.

Уряд на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем є урядом меншості і жодна з восьми інших партій, які під час жовтневих виборів пройшли до парламенту, не хоче формувати коаліцію з ANO якщо прем’єром буде Бабіш, проти якого порушено кримінальну справу за зловживання фондами ЄС.

«Уряд затвердив свою відставку і я проситиму призначення президентом щоб я міг реалізувати відставку особисто», – сказав Бабіш.

Президент Мілош Земан вже заявив, що прийме відставку уряду до кінця цього тижня і пропонуватиме Бабішу знову формувати новий кабінет.

Останні три місяці я вважаю символом втраченого часу

«Останні три місяці я вважаю символом втраченого часу. Андрей Бабіш мав три місяці для того, щоб створити функціональну коаліційну владу, яка буде мати мінімально 101 голос в парламенті», – сказав соціал-демократ, депутат парламенту Ян Хвойка.

Олігарх

Бабіш є другою найбагатшою людиною Чеської республіки зі статками в понад три мільярди доларів і інтересами в хімічній, аграрній та медіа галузях.

Проти нього порушено справу за нібито зловживання з субсидією ЄС на суму два мільйони євро десять років тому, але він заперечує порушення законодавства.

У п’ятницю, 19 січня, чеський парламент буде голосувати за зняття депутатської недоторканості з Бабіша.

Партія ANO хоч і набрала найвищу кількість голосів на виборах минулої осені, однак інші партії або не хочуть йти в коаліцію з нею, або виставляють умову – щоби прем’єром не був Андрей Бабіш – ця умова до сих пір відкидалась Бабішем.

​Між турами президентських виборів

Вотум недовіри, висловлений уряду Бабіша, стався між двома турами чеських президентських перегонів.

В першому турі (12-13 січня) чинний президент Мілош Земан набрав найвищу кількість голосів, але буде ще другий тур (26-27 січня), де його опонентом є колишній президент Чеської академії наук професор Їржі Драгош.

Земан підтримує Бабіша, а Бабіш перед першим туром висловлював підтримку Земану.

Згідно чеської конституції, президент має радше представницькі функції, але має право надати мандат на формування уряду.

Людина, проти якої відкрито кримінальну справу, не може бути прем’єр-міністром

Президент може двічі подавати кандидатури на прем’єра на розгляд парламенту, але коли вони будуть відхилені, тоді третю кандидатуру вже повинен подавати спікер парламенту.

Зі свого боку Драгош заявив, що «людина, проти якої відкрито кримінальну справу, не може бути прем’єр-міністром».