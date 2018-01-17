«Кадирову важливо тримати суспільство в напрузі»: як у Чечні катуванням борються з наркотиками 

У серпні 2017 року жителя чеченського села Автури Магомеда-Алі Межидова завели до кабінету співробітників карного розшуку у відділку МВС Шалінського району. Оперативники дістали апарат для катування струмом і пропустили розряд через тіло затриманого. Магомеда-Алі Межидова катували і пояснювали, що не відпустять його, поки не підпише показання. У результаті Магомед-Алі Межидов зізнався в тому, що продав за тисячу рублів 16 грамів марихуани. Розслідування, присвячене тортурам в Чечні щодо підозрюваних у «наркотичних» статтях кримінального кодексу, опублікувало видання Republic.

Про те, що у Чечні наркоманія прирівнюється до тероризму, Рамзан Кадиров говорив ще у вересні 2016 року. За офіційними даними Чечня – один з найблагополучніших регіонів за кількістю злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Рамзан Кадиров стверджував, що в республіці не виготовляються жодні наркотики, в аптеках не продаються психотропні препарати, але їх завозять з-за меж Чечні і продають підліткам та молодим людям.

Автор розслідування стверджує, що чеченські поліцейські застосовують тортури і змушують зізнаватися в наркоторгівлі людей, не причетних до цих злочинів.

Марина Дубровіна, адвокат чеченців, які поскаржилися на катування, стверджує, що у Чечні їй погрожували, радили виїхати, а суддя, який веде справу її підзахисних, навіть порадив найняти собі охорону.

Чи можна довіряти інформації адвокатів жителів Чечні про тортури в поліцейських відділків і як змінюється ситуація з правами людини в цій республіці нині – очільник Комітету з питань запобігання катуванням Ігор Каляпін:

Насправді це відбувається не тільки в Чечні, треба відзначити

– У правдивості слів Дубровиної я абсолютно не сумніваюся, ми багато разів спостерігали ту ж саму картину. Про те, що проти її підзахисних сфабрикували докази, я це ні підтвердити, ні спростувати не можу, я не знаю, але те, що це періодично відбувається, це правда. Насправді це відбувається не тільки в Чечні, треба відзначити.

– Коли чеченські поліцейські когось хапають за звинуваченням у наркоторгівлі, у них є якась зрозуміла правозахисникам, вам, наприклад, логіка, раз все одно людина відправиться до в'язниці?

– Логіка дуже проста: потрібно забезпечити показники службової діяльності.

– А хто потрапляє? Хто потрапив, чи люди, які причетні до цієї наркоторгівлі?

– Усе залежить від ступеня зіпсованості конкретного поліцейського. Він може дійсно якогось наркомана вхопити, і тим не менше не вміє довести його провину законним способом, буде домагатися зізнання тортурами. Можливо, він буде виконувати чиєсь замовлення, необов'язково політичне, можливо, просто якісь рахунки будуть зводити або за гроші з кимось розправлятися, або виконувати команду з переслідування якогось правозахисника. Найрізноманітніші ситуації.

Кадирову важливо постійно тримати суспільство в напрузі, він постійно поліцейськими, кримінальними репресіями то з пияцтвом бореться, то з наркоманією

Як вони відзвітують – зрозуміло, тобто вони запишуть відео, де людина, захлинаючись в сльозах, покається в тому, що наркоман, терорист, розіп'яв Христа, убив Кеннеді, в чому треба, в тому і покається. Напевно, так і звітують. Приблизно всюди відбувається одне й те саме. Форма звіту тільки різна.

Кадирову важливо постійно тримати суспільство в напрузі, він постійно поліцейськими, кримінальними репресіями то з пияцтвом бореться, то з наркоманією, то ще з якимись соціальними негараздами. Я не знаю, можливо, Кадиров наївно думає, що він вилікує всі виразки суспільства шляхом тортур, шляхом поліцейських репресій.

У Чечні взагалі вироки за 228-ою статтею почали сприйматися як політичні

Я просто думаю, що сфабрикувати справи щодо наркотиків найпростіше. Досить налагоджена технологія, тим більше, що споживачем цієї технології в кінцевому підсумку є суд. Він у нас скрізь не надто перебірливий, а в Чечні вже й поготів. Вони заштампують будь-яке найбезглуздіше звинувачення.

У Чечні взагалі вироки за 228-ою статтею почали сприйматися як політичні.

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