Україна і пост-правда російського «Сталінграда»

(Рубрика «Точка зору»)

Ентоні Бівор вдало поєднує професійну історичну методологію та неабиякий літературний талант. Тому його книги є світовими бестселерами. Він пише здебільшого про Другу світову війну, зокрема розвінчуючи радянські міфи. Тож його не полюбляють в Росії, особливо книгу «Падіння Берліна», де описані звірства Червоної Армії.

Книги Бівора мають знати в Україні.

Знати без посередництва Росії, яка вдається до фальсифікації їх.

Історик Андрій Усач помітив, що українські поліцаї, які брали участь в розстрілі євреїв в оригінальному виданні книги Бівора «Сталінград», вже в російському перекладі 2015 року стали «українськими націоналістами». Тому, очевидно, варто видати його книги в Україні і українською, аби не завозити їхній російський переклад, спотворений кремлівською пропагандою.

Я не знаю, скільки ще таких фальсифікацій заклали у російський текст, тож читачам можу порадити читати автора в оригіналі. І також висловлю сподівання, що українські видавці оцінять перспективи видання Бівора, а він сам надасть згоду на переклад і видання українською.

Цей випадок із фальсифікацією змісту, який виконує свою роль в гібридній війні проти України, має стати уроком не лише для нашого суспільства, а й для вільного світу. Агресор використовує будь-які інструменти для дискредитації України. Навіть дозволяє собі тихцем, як злодій, вкладати власну пропаганду в вуста високоповажних людей. Окупація вільних територій, окупація вільної думки. Це – Росія. Це – ворог свободи.

Володимир В’ятрович – директор Українського інституту національної пам’яті

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода