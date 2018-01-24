«Агресор має бути покараним» – Умеров про Росію в Європарламенті

Брюссель – Європейський парламент проаналізував стан із правами людини в Україні. Зокрема, роль Росії та, як там висловлюються, «сепаратистської й військової диктатури Донбасу» в порушенні цих засадничих прав. У слуханнях, організованих парламентським підкомітетом із прав людини, взяли участь і нещодавно звільнені з російського ув’язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз.

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Автори дослідження аналітичного центру, що діє при Європарламенті, під назвою «Ситуація із правами людини в Україні та відповідь Європейського союзу, включно із відповідною діяльністю Європейського парламенту» зазначають: в Україні загалом справа із правами людей покращується, однак, є й рух у протилежному напрямку щодо політичних свободи, зокрема, свобода преси (тих медіа, що не йдуть в ногу з урядовою політикою). Занепокоєння є й стосовно тиску на представників громадянського суспільства, проблеми із нереформованими спецслужбами та інше.

В той же час, зазначають експерти, значно тривожніша ситуація на Сході України та в Криму. Частина Донбасу перебуває в руках «військової диктатури» та «сепаратистів», там чиняться відкриті переслідування проукраїнськи налаштованих осіб, представників церкви.

Тим часом, у Криму, що перебуває під окупацією Росії, тривають переслідування нацменшин, зокрема, українців і татар, там відсутні свобода висловлювань, преси, здійснюються численні ув’язнення, зачистки.

Тим часом, голова Представництва України при ЄС Микола Точицький пояснив Радіо Свобода, у чому цінність подібних досліджень.

Такого роду доповіді – це формувати в ЄС думку, що Крим незаконно окупований, Крим – це територія України і права людини мають бути захищеними

«Такого роду доповіді – це одна із цеглинок, які закладаються в європейському політикумі для того, щоб не лише демонструвати в резолюціях, але й формувати в ЄС думку, що, по-перше, Крим незаконно окупований, по-друге, Крим – це територія України і останнє, найголовніше – права людини мають бути захищеними. Отже, від формування думки до остаточного звільнення Криму й поновлення територіальної цілісності України – це і є основні елементи такого роду доповіді», – заявив Точицький.

«Посилюйте тиск на Москву, доки не віддасть Крим і не забереться з Донбасу»

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров у Європарламенті розповіли про права людини в Криму. Враження від почутого європейцями від людей, які пережили особисто наслідки діяльності окупаційної влади Криму, були відчутні у всіх наступних виступах та коментарях євродепутатів.

Кримськотатарські активісти надали чітку картину того, як на їхній землі проводяться зачистки, щодо їхніх друзів та рідних тривають переслідування, тиск, а судова система окупаційної влади вдається до фабрикацій карних справ проти незгідних та інакодумців.

Дуже емоційним і відвертим був виступ Ахтема Чийгоза, який назвав «терором» те, що робить Росія в Криму.

«Сьогодні громадянин України у Криму живе під загрозою для свого життя та своїх близьких. Сьогодні арешти у Криму – це прояви безжальності, терору з боку держави Росія», – зазначив Чийгоз.

Тим часом, Ільмі Умеров закликав ЄС і Європарламент не припиняти тиску на Москву.

Доки Росія без жодних умов не покине Україну, не забереться з Криму і Донбасу, в жодному разі не скасовувати й не послаблювати економічні санкції

«Доки Росія без жодних умов не покине Україну, не забереться з Криму і Донбасу, в жодному разі не скасовувати й не послаблювати економічні санкції. Треба продовжувати політичний тиск у вигляді заяв, доповідей, резолюцій, а також оголосити бойкот Росії в спортивних та культурних заходах. Санкції та бойкот необхідно посилювати й розширювати доти, коли вони стануть ефективними настільки, що росіяни самі відмовляться від Криму та підуть з Донбасу», – заявив Умеров, додаючи, що водночас, Україні слід продовжувати зміцнювати свою армію, нарощувати її потенціал, «хоча розглядати воєнний варіант розвитку ситуації не хотілося б».

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Проблеми прав людини в Криму і на Донбасі – невідкладні

Ільмі Умеров завершив своє звернення до представників держав-членів ЄС словами: «Завжди пам’ятати, що нині – це Україна, а завтра це може бути територія і вашої країни».

Агресор, терорист має бути покараним, відповідно до злочину, який він скоїв

«Агресор, терорист має бути покараним, відповідно до злочину, який він скоїв», – резюмує Умеров.

Звільнені з російського ув’язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров закликали не допускати того, аби Росія отримала змогу знову повернутися до міжнародних установ, на кшталт Ради Європи.

Євродепутати, вражені свідченнями неповаги до людської гідності, нелюдськості та жорстокості окупаційної російської влади в Криму, закликали надати проблемі прав людини на анексованому півострові та на Донбасі статусу «невідкладної» та «нагальної».

Україна офіційно оголосила час початку тимчасової окупації Криму Росією – 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».