Як змусити Кремль піти на поступки? (Огляд преси)

В Україні перебуває спеціальний посланник президента США з питань України Курт Волкер. З чим він приїхав до України? Які аргументи і козирі Курт Волкер підготував для зустрічі в Дубаї, щоб змусити Кремль піти на поступки? На думку експерта газети «День», тему введення миротворців можна вирішити доволі швидко. Зокрема прийти на переговори з конкретними аргументами на користь введення та конкретними санкціями в разі відмови Росії це зробити. І тоді швидкість ухвалення позитивних рішень буде космічною. Доки триває позиційна переговорна боротьба без «меню санкцій», доти чекати на результати не доводиться, переконує експерт газети.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів журналістам газети «Сегодня» про спецконфіскацію «грошей Януковича» і міфи навколо цього, схеми крадіжки, протидії корупції, про відносини з НАБУ і САП. Розповів генпрокурор і про свої досягнення. Зокрема про те, що суд над Януковичем відбувся і завдяки його зусиллям. Луценко висловив переконання, що те, як поводяться адвокати Януковича, зриваючи засідання суду і постійно переїжджаючи до Москви, свідчить, що і екс-президент, і Путін дуже бояться рішення суду, яке буде вкрай важливим для оцінки всього, що сталося на початку вторгнення, окупації Криму, а потім і частини Донбасу. Цей суд дуже важливий для всіх колишніх, нинішніх і майбутніх керівників держави. Він означає, що в Україні відтепер немає касти недоторканних, наголошує генпрокурор.

Дописувач тижневика «Країна» аналізує, з чим пов’язане економічне аутсайдерство України. Він переконує, що причини бідності перейшли Україні у спадок від Радянського Союзу. Це сподівання громадян, що влада вирішить їхні проблеми. Спочатку українці підносять когось, а за півроку починають ненавидіти, не давши часу на реалізацію програми. Закривають очі на недоліки й не помічають здобутків. Так, наприклад, було з Віктором Ющенком, так, певною мірою, відбувається і зараз, вважає автор. З іншого боку, політична еліта не вчиться на помилках. Продовжує діяти правило «для друзів – усе, для решти – закон», переконує дописувач тижневика. Стаття називається «Немає підстав для оптимізму до виборів 2019 року».

Міністерство охорони здоров’я України пропонує скасувати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною. Що це дасть, досліджувала газета «Голос України». В міністерстві наголошують, що народна медична практика не відповідає сучасній науковій медицині. До того ж у законодавчій базі України поняття «народна медицина» трактується як оздоровчий, профілактичний, діагностичний і лікувальний метод, заснований на досвіді поколінь і сталості народних традицій, що, на думку міністерства, не потребує державної реєстрації. Більше того, міністерство планує анулювати всі видані дозволи на заняття цілительством. Відтак, як підсумовує «Голос України», в разі схвалення парламентом запропонованого МОЗ законопроекту представники альтернативної медицини перетворяться на нелегалів. Заголовок статті – «Народна медицина: бути чи не бути?».