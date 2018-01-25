Україна має досить низькі показники особистих та економічних свобод громадян (дослідження)

Новий щорічний спільний звіт провідних дослідницьких центрів Cato Institute, Fraser Institute та The Friedrich Naumann Foundation аналізує стан свободи людей у світі, спираючись на їхні особисті, цивільні та економічні свободи. За даними дослідження, яке охоплює 159 країн світу, Україна посіла 132 місце з досить низькими показниками особистих та економічних свобод громадян.

Результати звіту під назвою «Індекс свободи людини 2017» обґрунтовані низкою 79 різних показників, серед яких – верховенство права, рівень безпеки, віросповідання, свобода слова та інформації, громадянського суспільства тощо.

Автори дослідження Ян Васкуез та Таня Порчник охоплюють показники у період з 2008-го до 2015 року та наголошують на тому, що звіт, на жаль, лише підтверджує сумний факт того, що загальний рівень свобод людей у світі значно знизився, починаючи з 2008 року, та зазнав особливого занепаду після 2014-го.

«В Росії вбивають журналістів та лідерів опозиції, Комуністична партія Китаю пригнічує інакодумство та загрожує верховенству права у Гонконгу, в Туреччині заарештували тисячі людей після невдалого перевороту, Венесуела вдається до відчаю та придушення», у той час як в і різних країнах світу, в тому числі і в Європі, зростає популізм, йдеться в аналізі. І саме через такий занепад свобод людей у світі «Індекс свободи людини 2017» як об’єктивне дослідження відіграє важливу роль, зауважують автори.

Серед 17 регіонів найвищі рівні свободи – в Західній та Північній Європі, а також в Північній Америці (Канада та США).

Країною, яка посіла перше місце у рейтингу та має найвищий рівень свобод, стала Швейцарія із загальною оцінкою особистих прав в 9,33 (де 0 – найнижчий рівень свобод, а 10 – найвищий).

На другому місці – Гонконг, за яким йдуть Нова Зеландія, Ірландія, Австралія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Першу десятку закриває Велика Британія з оцінкою 9,0.

А ось країнами з найнижчими показниками виявилися Сирія (4,04), Венесуела (4,34), Лівія (4,37), Ємен (4,59) та Єгипет (4,79).

За регіонами найнижчий індекс свобод – в Африці південніше від Сахари, Північній Азії, а також у Східній Європі, а саме – Молдові, Росії та Україні.

Україна посіла 132 місце у рейтингу та отримала загальну оцінку 6,53 за особисті свободи та 5,38 за економічні свободи. Грузія, наприклад, посіла 40 місце з загальним рівнем свобод 7,74, Молдова – 83 місце, Росія – 126, а Китай – 130.

​Дослідники звертають окрему увагу на свободи жінок, наголошуючи на тому, що вони найвищі саме в європейському регіоні, включно із Східною Європою. В Україні свобода пересування жінок – на найвищому рівні, так само як і безпека.

За рівнем особистих свобод Україна посіла 99 місце із 159. Дослідники також зазначають, що зважують економічні свободи на рівні із особистими «через їх центральне значення в повсякденному житті і тому, що вони роблять можливими інші свободи». Україна за рівнем економічної свободи посіла 149 місце.

За даними дослідників, Індекс особистих та економічних свобод дуже важливий через те, що за його допомогою можна побачити їхній зв’язок з демократією та низкою інших показників, таких як ВВП.