Не заважатимемо Путіну робити поліцейськими дубинками із «кримнашистів» опозиціонерів – Бабченко

Володимир Путін до такої міри сприймає себе на чолі Росії, що після березневих виборів не зважатиме на олігархічне оточення чи регіональних керівників. Про це заявив Радіо Свобода російський журналіст, який змушений був залишити Москву і працює зараз у Києві, Аркадій Бабченко. На погляд журналіста, після «переобрання» на черговий термін Путін залишиться з найближчим колом силовиків і його режим стане ще жорсткішим. І такий господар Кремля влаштовує більшість росіян, вважає Бабченко. І додає: давайте не будемо путінському режиму заважати – поліцейськими дубинками він зробить із «кримнашистів» прекрасних опозиціонерів. А щодо України Бабченко не прогнозує поширення воєнної агресії Росії. На його думку, на Донбасі збережеться нинішня – патова ситуація.