В'ятрович зарахував Висоцького до «щупальців «русского мира». Соцмережі сперечаються

Радянський співак Володимир Висоцький, якому днями могло б виповнитися 80, – культова особистість чи представник «русского мира»? Суперечки щодо російського актора, поета і барда спричинив пост очільника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

«Навіть висоцькі і цої в руках Кремля – ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення», – написав історик і наголосив: «Саме культура є фундаментом, на якому кожен імперіалізм зводить храм своєї величі».

У частини користувачів позиція Володимира В'ятровича знайшла підтримку. Зокрема, вони припустили, що якби Висоцький жив зараз, то, вірогідно, підтримав би «Кримнаш» і агресію Росії на Донбасі:

Інші вважають, що кожен хоч і має право слухати те, що хоче, але: бодай «дітей своїх не виховуйте на цьому, а якщо й виховуєте дітей, то принаймні не вводьте ці цінності в публічний простір»:

Також лунає думка про те, що ті, хто критично відреагували на заяву В'ятровича, просто не враховують, що «руский мир» вперся у наші кордони і вбиває нас»:

У контексті заяви є і позиція, що Висоцький – «​культурний спадок іншої країни, чужої цивілізації, яка залишилася для нас усіх у далекому минулому (не за часом, а за суттю)»:

Однак були і ті, хто з В’ятровичем та тими, хто поділяє його позицію, не погодився:

Одні вважають, що подібні заяви, хоч і можуть лунати, але не з вуст державного чиновника:

Деякі навіть порівняли Україну з Росією:

Та наголошують, що заборони і обмеження – «​шлях до некультурної ізоляції, що властива тоталітарним режимам»:

Також Володимиру В'ятровичу радять спрямувати зусилля в інше русло, а «не на протистояння із символами минулого часу»:

​Закликають не ізолювати Україну від культурного світу:

І не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо, якщо її там немає:

Ну, і як же без жартів: