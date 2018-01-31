Трамп перед Конгресом Росію назвав суперником, Україну не згадав

Звернення Дональда Трампа до Конгресу США більше концентрувалась на внутрішніх питаннях, ніж на зовнішніх, коментує співробітник Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Однак він звертає увагу на те, що в своїй промові президент Росію як державу-суперника США. А для українців важливим є намір Трампа обмежити імміграцію за «зеленою карткою», вважає головний редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков звертає увагу на те, що промова Трампа більше концентрувалася на внутрішній політиці США, ніж світових питаннях.

Трамп в першу чергу себе позиціонує як президент, який турбується про США

«Стандартна промова, і Трампа можна зрозуміти в цьому сенсі, оскільки в першу чергу він себе позиціонує як президент, який турбується про Сполучені Штати Америки, тому він говорив більше саме про внутрішньоамериканські питання. Про зовнішню політику говорив вже насамкінець», – зазначає Бєлєсков в ефірі «Ранкової Свободи».

Великим плюсом зовнішньополітичного блоку промови політичний експерт називає те, що Дональд Трамп назвав опонентом США Росію, вживши слово «rival» – «супротивник».

Втім, у цій ролі в промові президента США фігурувала не лише Росія.

Перед нами постають супротивники, такі, як Росія та Китай, які кидають виклик нашим цінностям

«Ми відновлюємо силу та впевненість Америки всередині США, але відновлюємо і нашу силу на міжнародному рівні. В цілому світі перед нами постають режими, які не коряться міжнародним правилам, та супротивники, такі, як Росія та Китай, які кидають виклик нашим цінностям, економіці та системі. В нашому протистоянні з цими страшними загрозами ми усвідомлюємо, що слабкість веде до конфлікту, а сила, якій немає рівних, є головним способом забезпечити нашу обороноздатність», – заявив президент США.

Посилаючись на це, він закликав Конгрес збільшити бюджетне фінансування збройних сил США.

Бєлєсков вважає таке побажання цілком логічним продовженням курсу Трампа з огляду на попередньо ухвалені Стратегію національної оборони та Стратегію національної безпеки, в яких Вашингтон визначає Росію та Китай державами, які підривають міжнародний порядок.

Трамп вчергове повторив: парадоксальна ситуація, коли країни отримують допомогу від США і потім не виконують те, що Штати вважають важливим

«Згадування чи України, чи країн Європи не було, але, звичайно, меседжі можна знайти, оскільки в тому числі Дональд Трамп вчергове повторив тезу, яка дуже часто циркулює, починаючи з кінця минулого року, що для нього є парадоксальною ситуація, коли відповідні країни отримують допомогу фінансову, матеріальну від США і потім не виконують те, що Сполучені Штати вважають для себе важливим», – зауважив експерт і уточнив, що мова, найімовірніше, йшла про Ізраїль.

Головний редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе каже, що ця промова Дональда Трампа виглядала більш презентабельно, ніж його виступ рік тому після інавгурації.

Трамп виглядав досить по-президентськи

«Багато оглядачів вже відзначили, що президент Трамп виглядав досить по-президентськи. Це була друга його промова після Давосу, в якій він надзвичайно стримувався, витримував дуже виважений тон і був іншим Трампом, ніж він є щодня в твітері», – прокоментувала журналістка.

На її думку, вартою уваги новиною є те, що Трамп подав до Конгресу законопроект, що має змінити імміграційну політику.

Передбачається припинення дії зеленої картки. Щороку 50 тисяч українців приїжджають до США за цією лотереєю

«Дуже важливо для українців, що передбачається в цьому законі припинення дії лотереї «зеленої картки». Як ми знаємо, щороку, якщо я не помиляюся, 50 тисяч українців приїжджають сюди до США саме за цією лотереєю. Тому це відіб’ється на українцях досить негативно», – прогнозує Гонгадзе.

Крім того, закон може обмежити родинну міграцію, тобто завадити новоприбулим викликати до США своїх родичів, додає вона.

Окрім Росії та Китаю, у своїй промові Трамп згадав про перемогу над «Ісламською державою», а також про Іран та Північну Корею, зазначив старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц.

Що Україні можна зрозуміти з цієї промови? Що Сполучені Штати будуть займатись насамперед своїми справами

«Що Україні можна зрозуміти з цієї промови? Це, насамперед, те, що Сполучені Штати і надалі будуть займатись насамперед своїми справами. Тобто президент Трамп буде приділяти увагу Америці, Америка перша. І, таким чином, треба зважати, що необхідно сподіватись насамперед на те, що співпраця зі Сполученими Штатами буде залишатись, але чекати на якусь зміну курсу президента Трампа не треба», – констатує він.

Каракуц нагадує також, що питаннями України в США займаються і інші високопосадовці, на кшталт державного секретаря Рекса Тіллерсона або радника президента з національної безпеки Герберта МакМастера, тож на їхні заяви також варто зважати.

Крім того, на думку науковця, важливим є те, що в промові не прозвучало.

«Він (Трамп – ред.) жодним чином не згадав про розслідування, яке ведеться проти нього спеціальним прокурором Мюллером щодо зв’язків його адміністрації з Росією. Відповідно, він просто зайвий раз не хоче торкатися цієї справи і таким чином демонструвати свою слабкість», – підсумовує Каракуц.

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