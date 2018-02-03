Оточення Путіна дарма раділо «Кремлівській доповіді» Мінфіну США – Пономарьов

«Кремлівська доповідь» в оприлюдненому Мінфіном США вигляді викликала в оточення президента Росії Володимира Путіна, власне у Кремля, задоволення. Таку думку висловив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. На його думку, американський документ не став для «друзів Путіна» приводом замислитися про відплату за підтримку зухвалих дій Кремля у світі. Хоча до оприлюднення доповіді російські олігархи докладали неабияких лобістських зусиль у Вашингтоні, щоб уникнути потрапляння у таке досьє. Водночас Пономарьов зауважив, що російська верхівка радіє зарано. Дональд Трамп стримується у протидії Путіну не через прихильність до Кремля, а внаслідок протистояння з Конгресом США. Нові обмеження щодо росіян цілком реальні, вважає Пономарьов. Недарма за кілька днів до оголошення «Кремлівської доповіді» США розширили ті санкції, які Вашингтон вживає після анексії Росією Криму і початку війни на Донбасі, нагадав екс-депутат російської Держдуми.