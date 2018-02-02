Менше від двох місяців залишається до президентських виборів у Росії. І хоча кількість зареєстрованих кандидатів наближається до 50, ніхто не сумнівається, що це буде голосування за чергові повноваження нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Отже, головна інтрига не в тому, хто переможе, а в тому, що буде далі. Чи спробує оновлений режим, заради свого виживання, «закрутити гайки», чи захоче показати себе більш миролюбним? Дискусія на цю тему відбувалася у Празі у стінах інформаційного центру парламенту Чехії. (Відео за матеріалами РС та Reuters)