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05 Лютий 2018, Київ 16:11
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 лютого (карта)
05 Лютий 2018, 13:07
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
5 лютого
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
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