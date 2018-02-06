Брак інвестицій і кредитування гальмують економічне відродження України (світова преса)

У міжнародній пресі є публікації про повільні темпи зростання української економіки, що частково викликано браком кредитування бізнесів українськими банками, а також нестачею інвестицій. Також є статті про новостворені «Національні дружини», активісти яких збираються патрулювати вулиці українських міст, і розглядаються причини створення цієї крайньої правої організації і мотиви її лідерів. І є публікації про те, чи означає недавнє рішення Вашингтона поставити летальну зброю Києву, що США готові активніше залучатись в українські справи і гарантувати безпеку України.

Газета The Financial Times вміщує статтю про те, що брак інвестицій в Україні ставить під ризик економічне одужання.

Доступне фінансування нині є проблематичним через те, що банки не поспішають давати нові кредити. У статті наводиться приклад, що підприємцю Володимирові Лемперту важко отримати кошти в банках для розширення свого бізнесу, а він виготовляє запчастини для Land Rover, BMW та «Фольксвагена» – провідних брендів світового автомобілебудування.

Його бізнес у місті Кам’янське – одна з не таких вже й численних українських успішних історій. Нині його бізнес за обсягами виробництва і прибутку повертається до рівня перед 2014 роком, коли Росія анексувала Крим та збурила сепаратистську війну на сході країни, що призвело до різкого економічного падіння.

Але Лемпертові важко отримати кредити для розширення. «Ми могли б подвоїти виробництво, збудувавши нову виробничу лінію», – каже підприємець.

Його плани щодо розширення загальмувалися з тієї ж причини, чому економіка України зросла лише на два відсотки минулого року: брак внутрішнього кредитування, а також нестача зовнішніх інвестицій в українську економіку.

Таке зростання не є достатнім після того, як економіка впала на 17 відсотків у 2014–2015 роках, говориться в статті. Темпи економічного зростання в Україні поступаються темпам зростання в ЄС та світі – і є далеко не достатніми для того, щоб відбулося економічне відродження.

Газета цитує економіста Андерса Ослунда з Атлантичної ради, який попереджає, що Україна може опуститися нижче від Молдови і стати замість неї найбіднішою країною Європи за показником ВВП на душу населення.

І хоча конфлікт на сході країни, що жевріє далі, є однією з причин повільного зростання, є також і питання щодо банківського сектору, стурбованість темпами реформ, що їх здійснює уряд, та недостатні зусилля для встановлення верховенства права.

Газета цитує Івана Міклоша, радника уряду України, який каже, що прямі інвестиції становлять лише 15 відсотків від ВВП, а для того, щоб економіка зростала темпами на рівні 6–7 відсотків, треба, щоб на інвестиції припадало 25 відсотків ВВП.

Нацбанк України вже здійснив важливу реформу, зменшивши кількість банків у країні зі 180 у 2014 році до 86 нині. Але багато з банків, які працюють на ринку, мають значний портфель проблемних кредитів і дуже неохоче видають нові, а якщо й видають – то під великі двозначні відсотки, говориться в статті.

Американське інтернет-видання The Daily Beast пише про новостворені «Національні дружини», називаючи їхній марш таким, що «лякає», а саму організацію – крайньою правою, яка обіцяє встановити «порядок».

Після понад трьох років війни військові марші та мітинги на вулицях вже нікого не дивують, говориться в статті. І нічого дивного не було в написі «Національні дружини» на спинах активістів, що крокували маршем – крайні праві постійно кидають виклик урядові і погрожують президентові Петру Порошенкові ще однією революцією, говорить видання.

Але марш 28 січня Києвом не був звичайним. Метою його була присяга понад 600 членів новоствореного воєнізованого формування, члени якого мають намір здійснювати патрулювання вулиць українських міст, мовиться в статті.

Колишній командир батальйону «Азов», а нині депутат парламенту Андрій Білецький особисто приймав присягу. Видання зазначає, що партія Білецького – «Національний корпус» – виступає проти членства України в ЄС та НАТО, членство в яких вимагає запровадження західних європейських стандартів.

Видання далі зауважує, посилаючись на Білецького, що «Національні дружини» будуть боротися з наркоманією та пияцтвом і що вже сама присутність «дружинників» на вулицях показує, що «злочинності немає місця».

Стаття завершується припущенням, що за «нацдружинами» може стояти міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який має непрості політичні стосунки з президентом Порошенком. Також у ній говориться про певну стурбованість серед національних меншин появою крайньої правої «Національної дружини». Але водночас фактом є те, що крайні праві втрачають політичний вплив в Україні в останні роки, читаємо у статті.

Американське видання US News & World Report пише, що постачання зброї Україні є справою чутливого, «делікатного» балансу.

На тлі того, що вже майже чотири роки тривають бойові дії у Східній Україні, аналітики кажуть, що рішення США поставити летальну зброю Києву може підняти перед Вашингтоном звичне питання: як далеко може піти Америка в допомозі Україні?

У статті говориться, що і українські, і російські представники назвали затвердження адміністрацією Дональда Трампа прохання Пентагону наприкінці грудня щодо поставок зброї як значне зростання співпраці між Вашингтоном та Києвом. Але американські посадовці неодноразово применшували значення цього кроку, говорячи, що зброя надається виключно для оборонних цілей.

«Угода щодо зброї загрожує втягнути Вашингтон глибше в український конфлікт у час, коли насильство у Східній Україні наростає», – говориться у статті.

На початку першого року свого президентства Трамп ішов шляхом свого попередника Барака Обами і не надавав зброї Україні через те, що це може посилити напругу у відносинах з Росією.

Але відносини США та Росії стабільно погіршувались за останній рік, і аналітики кажуть, що коли Вашингтон та Київ досягли угоди наприкінці грудня, це було жестом із боку Трампа консервативним яструбам у його Республіканській партії, говориться в статті.

Американські представники все ще мають визначити, якою конкретно буде військова допомога, але декілька неназваних джерел сказали виданню, що пакет військової допомоги включатиме протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», про які Україна просила від самого початку війни з підтримуваними Росією угрупованнями в 2014 році, пише видання.