​Кутюр’є, який шив бронежилети. У Дніпрі попрощались із волонтером Краснопольським

Дніпро – У Дніпрі провели в останню путь відомого українського волонтера Леоніда Краснопольського. Він загинув минулими вихідними в дорожньо-транспортній аварії. Знаний кутюр’є й дизайнер із Донецька, Леонід Краснопольський переїхав до Дніпра після початку бойових дій на Донбасі. Цьому передували дні, проведені в полоні російських гібридних сил, – туди чоловік потрапив, бо допомагав українським військовим. У Дніпрі модельєр ні на день не припиняв своєї волонтерської діяльності, щоправда, замість колекцій елітного чоловічого одягу шив бронежилети для армії. Жалобна церемонія зібрала людей різних національностей та віросповідання, у ній взяли участь головний рабин регіону Шмуель Камінецький і керівник Дніпровської єпархії УПЦ Київського патріархату Симеон. Хто був винен у трагічному ДТП, правоохоронці поки що не повідомили.

Попрощатися з Леонідом Краснопольським до єврейського культурного центру «Менора» в Дніпрі прийшли сотні людей – родичі, представники єврейської громади, до якої він належав, вдячні бійці підрозділів, яким допомагав, друзі по волонтерській роботі, люди різних національностей і релігійних конфесій. Чимало хто з них спізнався і подружився з Леонідом уже після його переїзду з родиною 2014 року до Дніпра.

Відомий дизайнер і кутюр’є запам’ятався їм як дуже скромна й шаноблива людина: патріотичними почуттями до України ніколи не хвалився, надавав перевагу справі, а не словам.

«Звірі «ДНР», коли побачили в нього єврейські атрибути, ставились до нього набагато гірше»

Не любив згадувати й про дні, проведені в полоні бойовиків, у підземеллі будівлі колишнього СБУ. Туди волонтер потрапив, коли вже з окупованого Донецька возив їжу, воду та амуніцію на українські блокпости.

Головний рабин міста Шмуель Камінецький зазначає: в полоні Леонідові як іудею, велось ще гірше, ніж іншим заручникам.

«Серед євреїв він був найбільшим українським патріотом, а серед українців – найбільшим патріотом євреїв. Він один із тих, хто довів, що це поєднується. Коли його взяли в полон в Донецьку, він страждав удвічі більше, ніж інші полонені, – і як український патріот, і як єврей. Звірі «ДНР», які його арештували, коли побачили, що в нього є єврейські атрибути, ставились до нього набагато гірше… Його єврейське ім’я – Арьє Лейб. Він сам обрав його, приймаючи іудейство. Арьє Лейб – це одне і теж слово на івриті і на ідиш, воно означає – «лев», – сказав Шмуель Камінецький.

Кутюр’є й творець бронежилетів

Після звільнення з полону бойовиків Леонід із дружиною та сином переїхали до Дніпра. Тут він продовжив свою волонтерську діяльність, започаткувавши не один доброчинний проект. Творець колекцій чоловічих костюмів преміум-класу «перекваліфікувався» на виготовлення бронежилетів та наплічників для українських військових, шив шеврони, купував і доправляв в зону АТО ліки й тактичне спорядження.

Жертвував на підтримку армії частину коштів, зароблених на невеликому бізнесі. Під торговельною маркою «Хунта» Леонід створював сувенірну продукцію та футболки з українською символікою. Кожному, хто перерахував гроші на допомогу армії, волонтер дарував футболку з патріотичним принтом. Він також був творцем перших в Україні коміксів про бійців.

«Так поєднується в людині гордість за своє етнічне походження і любов до України»

Попрощатись з Леонідом і подякувати йому за все прийшли бійці кількох підрозділів і колеги по громадській роботі. Про деякі доброчинні проекти Леоніда Краснопольського навіть його друзі та знайомі дізнались уже після його смерті, каже радник міського голови Олег Ростовцев.

Він показав, як поєднується в людині гордість за своє етнічне походження, за конфесійну приналежність і любов до України

«Ця людина стала символом української модерної нації. Він показав, як поєднується в людині гордість за своє етнічне походження, за конфесійну належність і любов до України. Він був людиною, яка будувала нашу рідну Україну. Ми пишаємось цією людиною, і я впевнений, що ним пишається і його рідний Донецьк, і вся Україна. Він не афішував цього, але ми знали, що він допомагає десяткам, сотням людей. Комусь матеріально, комусь порадою. Допомагав армії оптикою, ліками, ще чимось, він дуже багато робив непублічно», – зазначає Олег Ростовцев.

Його «броники» будуть рятувати людей, його шеврони та футболки – зігрівати серця

«Він дуже багато зробив для нас, для інших підрозділів. Він зробив нам ось ці шеврони нашого підрозділу. Коли він загинув, мені все здавалось, що я все ще чую його голос… Пережити те, що він пережив, дуже непросто. Він почав нове життя з родиною тут, у Дніпрі, але він також вдихнув щось нове в наше місто. Його шеврони, футболки, чашки, всі його чудові речі відомі не тільки в Україні, а й в інших країнах, їх носять з радістю і гордістю. Його «броники» будуть рятувати людей, його шеврони й футболки – зігрівати серця», – додав Павло Хазан.

Після церемонії прощання загиблого волонтера поховали на Запорізькому цвинтарі. Жалобні молебні за Леонідом Краснопольським у середу відбулись також у Києві та Умані.

Розслідування ДТП

Тим часом подробиці аварії, в якій загинув Леонід Краснопольський, досі не відомі. У соцмережах користувачі висловлювали припущення, що «ДТП було невипадковим», однак у поліції це відкидають. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження і шукає свідків аварії.

Між тим із неофіційних джерел журналістам стало відомо, що другим учасником пригоди – водієм авто, яке зіштовхнулось з машиною Краснопольського, – був близький родич керівника однієї з лікарень Дніпра.

Сам лікар підтвердив, що за кермом того авто був його 25-річний син, також лікар за фахом. Батько зауважив, що син не намагався зникнути з місця аварії, навпаки – разом з колегою- лікарем надавав медичну допомогу.

У поліції цю інформацію не спростували, але й не підтвердили. За словами правоохоронців, винуватця ДТП встановить слідство, поки ж тривають експертизи.