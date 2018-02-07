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08 Лютий 2018, Київ 05:53
Суспільство

​Кутюр’є, який шив бронежилети. У Дніпрі попрощались із волонтером Краснопольським

Прощання з волонтером Леонідом Краснопольським в Дніпрі, «Менора», 7 лютого 2018 року

Дніпро – У Дніпрі провели в останню путь відомого українського волонтера Леоніда Краснопольського. Він загинув минулими вихідними в дорожньо-транспортній аварії. Знаний кутюр’є й дизайнер із Донецька, Леонід Краснопольський переїхав до Дніпра після початку бойових дій на Донбасі. Цьому передували дні, проведені в полоні російських гібридних сил, – туди чоловік потрапив, бо допомагав українським військовим. У Дніпрі модельєр ні на день не припиняв своєї волонтерської діяльності, щоправда, замість колекцій елітного чоловічого одягу шив бронежилети для армії. Жалобна церемонія зібрала людей різних національностей та віросповідання, у ній взяли участь головний рабин регіону Шмуель Камінецький і керівник Дніпровської єпархії УПЦ Київського патріархату Симеон. Хто був винен у трагічному ДТП, правоохоронці поки що не повідомили.

Леонід Краснопольський
Леонід Краснопольський

Попрощатися з Леонідом Краснопольським до єврейського культурного центру «Менора» в Дніпрі прийшли сотні людей – родичі, представники єврейської громади, до якої він належав, вдячні бійці підрозділів, яким допомагав, друзі по волонтерській роботі, люди різних національностей і релігійних конфесій. Чимало хто з них спізнався і подружився з Леонідом уже після його переїзду з родиною 2014 року до Дніпра.

Відомий дизайнер і кутюр’є запам’ятався їм як дуже скромна й шаноблива людина: патріотичними почуттями до України ніколи не хвалився, надавав перевагу справі, а не словам.

«Звірі «ДНР», коли побачили в нього єврейські атрибути, ставились до нього набагато гірше»

Не любив згадувати й про дні, проведені в полоні бойовиків, у підземеллі будівлі колишнього СБУ. Туди волонтер потрапив, коли вже з окупованого Донецька возив їжу, воду та амуніцію на українські блокпости.

Головний рабин міста Шмуель Камінецький зазначає: в полоні Леонідові як іудею, велось ще гірше, ніж іншим заручникам.

«Серед євреїв він був найбільшим українським патріотом, а серед українців – найбільшим патріотом євреїв. Він один із тих, хто довів, що це поєднується. Коли його взяли в полон в Донецьку, він страждав удвічі більше, ніж інші полонені, – і як український патріот, і як єврей. Звірі «ДНР», які його арештували, коли побачили, що в нього є єврейські атрибути, ставились до нього набагато гірше… Його єврейське ім’я – Арьє Лейб. Він сам обрав його, приймаючи іудейство. Арьє Лейб – це одне і теж слово на івриті і на ідиш, воно означає – «лев», – сказав Шмуель Камінецький.

Кутюр’є й творець бронежилетів

Після звільнення з полону бойовиків Леонід із дружиною та сином переїхали до Дніпра. Тут він продовжив свою волонтерську діяльність, започаткувавши не один доброчинний проект. Творець колекцій чоловічих костюмів преміум-класу «перекваліфікувався» на виготовлення бронежилетів та наплічників для українських військових, шив шеврони, купував і доправляв в зону АТО ліки й тактичне спорядження.

Жертвував на підтримку армії частину коштів, зароблених на невеликому бізнесі. Під торговельною маркою «Хунта» Леонід створював сувенірну продукцію та футболки з українською символікою. Кожному, хто перерахував гроші на допомогу армії, волонтер дарував футболку з патріотичним принтом. Він також був творцем перших в Україні коміксів про бійців.

«Так поєднується в людині гордість за своє етнічне походження і любов до України»

Попрощатись з Леонідом і подякувати йому за все прийшли бійці кількох підрозділів і колеги по громадській роботі. Про деякі доброчинні проекти Леоніда Краснопольського навіть його друзі та знайомі дізнались уже після його смерті, каже радник міського голови Олег Ростовцев.

Олег Ростовцев
Олег Ростовцев

Він показав, як поєднується в людині гордість за своє етнічне походження, за конфесійну приналежність і любов до України
Олег Ростовцев

«Ця людина стала символом української модерної нації. Він показав, як поєднується в людині гордість за своє етнічне походження, за конфесійну належність і любов до України. Він був людиною, яка будувала нашу рідну Україну. Ми пишаємось цією людиною, і я впевнений, що ним пишається і його рідний Донецьк, і вся Україна. Він не афішував цього, але ми знали, що він допомагає десяткам, сотням людей. Комусь матеріально, комусь порадою. Допомагав армії оптикою, ліками, ще чимось, він дуже багато робив непублічно», – зазначає Олег Ростовцев.

Павло Хазан
Павло Хазан

Його «броники» будуть рятувати людей, його шеврони та футболки – зігрівати серця
Павло Хазан

«Він дуже багато зробив для нас, для інших підрозділів. Він зробив нам ось ці шеврони нашого підрозділу. Коли він загинув, мені все здавалось, що я все ще чую його голос… Пережити те, що він пережив, дуже непросто. Він почав нове життя з родиною тут, у Дніпрі, але він також вдихнув щось нове в наше місто. Його шеврони, футболки, чашки, всі його чудові речі відомі не тільки в Україні, а й в інших країнах, їх носять з радістю і гордістю. Його «броники» будуть рятувати людей, його шеврони й футболки – зігрівати серця»,додав Павло Хазан.

Після церемонії прощання загиблого волонтера поховали на Запорізькому цвинтарі. Жалобні молебні за Леонідом Краснопольським у середу відбулись також у Києві та Умані.

Розслідування ДТП

Тим часом подробиці аварії, в якій загинув Леонід Краснопольський, досі не відомі. У соцмережах користувачі висловлювали припущення, що «ДТП було невипадковим», однак у поліції це відкидають. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження і шукає свідків аварії.

Між тим із неофіційних джерел журналістам стало відомо, що другим учасником пригоди – водієм авто, яке зіштовхнулось з машиною Краснопольського, – був близький родич керівника однієї з лікарень Дніпра.

Сам лікар підтвердив, що за кермом того авто був його 25-річний син, також лікар за фахом. Батько зауважив, що син не намагався зникнути з місця аварії, навпаки – разом з колегою- лікарем надавав медичну допомогу.

У поліції цю інформацію не спростували, але й не підтвердили. За словами правоохоронців, винуватця ДТП встановить слідство, поки ж тривають експертизи.

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