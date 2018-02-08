«Він розумів, що їхати ризиковано»: як кримський екс-заступник міністра опинився в руках СБУ

У Херсоні заарештували колишнього заступника міністра Криму, призначеного Росією, Фаруха Камалова. Його затримали 2 лютого працівники СБУ на адмінкордоні з півостровом у зв’язку з відкритою проти нього кримінальною справою про державну зраду. Кореспондент Крим.Реалії з’ясовував, як Камалов опинився на території Херсонської області й чим він займався до цього, перебуваючи в Криму.

Про затримання кримського екс-чиновника Служба безпеки України оголосила 2 лютого. Силовики повідомили, що його схопили представники контррозвідки на адміністративному кордоні з Кримом, у пункті пропуску «Каланчак».

«Співробітники СБУ встановили, що колишній український чиновник з квітня 2015-го до травня 2016 року обіймав посаду заступника так званого «Мінспорту Криму». Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи для створення державної програми окупаційної влади «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян Росії в Криму», ‒ мовиться в повідомленні української спецслужби.

Ім’я та прізвище затриманого в СБУ не назвали. Прес-служба прокуратури АРК, що входить до структури Генпрокуратури України, також відмовилася розголошувати цю інформацію. В результаті деякі українські новинні агентства помилково вказали, що був затриманий інший екс-заступник міністра спорту Криму Віталій Романов.

СБУ повідомила, що проти затриманого на «кордоні» екс-чиновника порушена кримінальна справа за статтею 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада.

Загадкові покровителі

Фарух Камалов обіймав посаду заступника міністра спорту російської влади Криму рівно рік: з 21 квітня 2015-го до 21 квітня 2016 року. Якимись особливими досягненнями на цій посаді відзначитися не встиг. В основному робота Камалова зводилася до того, що він представляв міністерство на різних урядових заходах, робочих групах, а також спортивних змаганнях. Зокрема, в обов’язки екс-заступника міністра входило відвідування чемпіонатів із кримськотатарської боротьби «куреш».

Фарух Камалов був заступником міністра Георгія Шестака. У розмові з кореспондентом Крим.Реалії екс-голова «Мінспорту» признався, що Камалов був не призначений за його ініціативою, а «спущений зверху».

«Його направили до мене, ви ж знаєте, чому направили заступником. Він талановитий, непоганий хлопець, так би мовити. Не я його призначав, розумієте, а опікуни… Хто саме, я сказати вам телефоном не можу. Проте останні місяці він слухав мою команду, влився в колектив. Я йому підписав пролонгацію ще на рік, але в той момент віце-прем’єр не підписав, і його прибрали з посади», ‒ сказав Шестак.

Він додав, що Камалов до спорту ніякого стосунку не мав і потрапив до міністерства виключно завдяки рекомендації вищих чиновників, прізвища яких Шестак телефоном називати відмовився.

Окрім роботи в «Мінспорту», Фарух обіймав посаду радника проросійського кримськотатарського руху «Къырым», яким керує кримський віце-спікер Ремзі Ільясов. У вересні 2015 року на прес-конференції Камалов критикував кримськотатарський телеканал ATR за те, що він, на його думку, поширює недостовірну інформацію про пригноблення кримських татар.

Чиновницьку та громадську діяльність Фарух поєднував із бізнесом. Він є співзасновником ТОВ «Реєстр Крим», що спеціалізується на архітектурі.

Керівником цієї компанії є член політради сімферопольського відділення російської партії «Единая Россия» Олексій Чередниченко. У розмові з кореспондентом Крим.Реалії він сказав, що арешт співзасновника не позначиться на долі фірми.

Камалов також обіймав посаду керівника в кримському відділенні ДТСААФ Росії. СБУ повідомила, що цей факт підтверджує провину Фаруха в скоєнні державної зради

«Так чого він має позначитися? У нього там малий відсоток і таке інше. Ми багато не спілкувалися просто. Ніяким чином він не може позначитися в принципі. До чого тут це взагалі? Він засновник, не менше й не більше, один із», ‒ сказав Чередниченко.

На момент затримання Камалов також обіймав посаду керівника в кримському відділенні Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії (ДТСААФ). СБУ повідомила, що цей факт підтверджує провину Фаруха в скоєнні державної зради, бо «діяльність цієї структури спрямована на порушення суверенітету й територіальної цілісності України».

ДТСААФ ‒ це організація, створена ще в 1951 році в Радянському Союзі. Це об’єднання зараз діє, зокрема, й в Україні, де має назву «Товариство сприяння обороні України» (ТСОУ). У 2014 році кримське відділення ТСОУ оголосило про перехід в ДТСААФ Росії. Цікаво, що на сайті організації досі не оновлений розділ «Історія товариства». Там зазначається, що кримське відділення є частиною ТСОУ, яке «продовжує робити свій внесок в економічне та оборонне становище України».

«Це не наша провина, треба сім’ї годувати»

Фарух, за словами його брата, народився в кримськотатарській сім’ї в місцях депортації в Таджикистані. До 1944 року його предки жили в Севастополі. Повернувшись до Криму, Фарух, за словами його брата, закінчив університет, після чого працював в українському казначействі та Міністерстві культури Автономної Республіки Крим.

Батько затриманого екс-чиновника ‒ Іслам Камалов ‒ хореограф, відомий у професійному середовищі. Він є лауреатом міжнародних конкурсів і заслуженим артистом Таджикистану. До 2014 року Іслам Камалов керував кримським відділенням Національної спілки хореографів України.

Брат Фаруха ‒ Рустам Камалов ‒ також помітна фігура в Криму. Він є співзасновником низки комерційних компаній: ТОВ «Бізнес-безпека», ТОВ «Герай», ТОВ «Башкан-Крим». У 2015 році він обіймав посаду радника підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова і брав участь у низці публічних заходів, зокрема й у зустрічі з турецькими бізнесменами.

У 2016 році на сайті кримського уряду було опубліковане рішення про визнання посвідчення Рустама Камалова недійсним. Найімовірніше, це свідчить про те, що він залишив посаду радника Аксьонова.

Рустам Камалов відкидає звинувачення СБУ на адресу свого брата й вважає, що його родич не здійснював державної зради.

Розумієте, це ж не наша провина, що тут на рівні політики дві країни не могли домовитися

«Він працював у Міністерстві культури «за України». Всі, хто працював на держслужбі, коли ця ситуація сталася…, багатьох залишили працювати далі. Розумієте, це ж не наша провина, що тут на рівні політики дві країни не могли домовитися. Чотири роки минуло. Ми ж не можемо сидіти тут на місці й чекати, коли там ситуація вирішиться. Треба якось рухатися, жити, сім’ї годувати», ‒ сказав брат затриманого в коментарі Крим.Реалії.

Врятувати батька чи зробити біопаспорт?

Служба безпеки України поширила інформацію про те, що Фарух Камалов був затриманий, бо поїхав отримувати біометричний паспорт. Про це написала речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у фейсбуці.

Але брат екс-заступника міністра Рустам Камалов стверджує, що Фарух вирушив на материк з іншою метою. За його словами, їхній батько пережив інфаркт і потребував операції в клініці серцево-судинної хірургії імені Амосова, що у Києві. І Фарух, як стверджує його брат, поїхав до української столиці, щоб домовитися про лікування.

До цього, за словами Рустама Камалова, їхнього батька мали прооперувати в клініці імені Бакулєва в Москві, але там в останній момент йому відмовили через погані аналізи й небажання ризикувати.

Батька Камалових мали прооперувати в клініці імені Бакулєва в Москві, але там в останній момент йому відмовили через погані аналізи й небажання ризикувати

«А ситуація там критична, тому що час там вже на дні та години йде. Його треба терміново оперувати, бо це може в будь-який момент статися. Оскільки з Москвою не вийшло, стояв вибір ‒ їхати до України, Ізраїлю, Німеччини, Індії, Туреччини… Але, ясна річ, їхати за кордон ‒ коштів немає, тому вирішили їхати й домовлятися в клініку Амосова», ‒ сказав Рустам Камалов.

Він додав, що до 2014 року їхній батько упродовж 20 років перебував на обліку в київській клініці імені Амосова, де досі є його історія хвороби. Там, за словами Рустама, його в різний час двічі готували до операції, але зрештою лікарі вирішували, що такі заходи є передчасними.

«Зараз ситуація виникла критична, треба їхати. І Фарух розумів, що це ризиковано, що це може обернутися ось такою ситуацією. Але коли на шальках терезів стоїть питання близьких людей, тут вже не особливо сильно думаєш. Поїхав навмання: вийде ‒ вийде, ні ‒ то ні», ‒ сказав Рустам Камалов.

Він не заперечив, що також його брат хотів оформити собі біометричний паспорт, але «це не було самоціллю».

Рустам сказав, що через арешт Фаруха про операцію для їхнього батька домовитися не вдалося. Сам він каже, що їхати до Києва боїться, адже теж ризикує опинитися за ґратами.

Заарештованому екс-чиновнику в Херсоні був призначений громадський адвокат. Чи збирається юрист оскаржити арешт Камалова ‒ його родина не знає.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії