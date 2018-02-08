Депутатам було важливіше поїхати до Трампа, ніж прийти в Раду – Ємець

​Неявка депутатів на засідання Верховної Ради України – це хронічна проблема парламенту, переконаний депутат Леонід Ємець. Він впевнений, що вирішити її може тільки перехід на вибори за відкритими списками. Натомість його колега Сергій Висоцький переконаний, що Раді потрібна зміна застарілого регламенту, яка зробить його роботу більш ефективною.

На думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка, прогули у Верховній Раді України – це просто цинічне ставлення депутатів до виконання їхніх обов’язків, за яке мусить бути адміністративна та політична відповідальність.

Давно варто до переліку підстав для позбавлення депутатського мандату включити невідвідування свого робочого місця без поважних підстав

«Давно варто до переліку підстав для позбавлення депутатського мандату включити невідвідування свого робочого місця без поважних підстав. Тому що багато з депутатів приходять лічені рази на свої робочі місця протягом всього року, а весь час займаються своїми справами. В цей же час отримують заробітну плату, отримують заробітну плату їхні помічники», – аргументує аналітик.

Для чинної наразі мажоритарної системи неявка депутатів – це нормально, зазначає народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець.

Вони кажуть, що розрахувалися зі своїми виборцями ще на стадії виборчого процесу

«Ті депутати, які не ходять, ми до них пробуємо пред’являти претензії, вони нам кажуть: «хлопці, ми купили голоси виборців під час виборчої депутати і стали депутатами». Або ж інші кажуть, що вони купили місце в списку в політичній партії і теж завдяки цьому стали депутатами. Вони кажуть, що розрахувалися зі своїми виборцями ще на стадії виборчого процесу, тому просять більше до них ніяких претензій не пред’являти», – розповів Ємець в ефірі «Ранкової Свободи».

Депутат переконаний, що ситуацію змінить тільки перехід на відкриті виборчі списки, які мають підвищити рівень політичної відповідальності політиків перед виборцями, адже прогули в Раді – регулярне явище.

Кожну середу, кожну п’ятницю в парламенті відсутня майже половина народних депутатів

«Мова йде не лише про те, що зараз 40 людей навіщось вирішили, що їм важливіше з’їздити до Трампа на молитовний сніданок з декількома тисячами інших охочих поснідати, вони проведуть ранок, а потім поїдуть назад в Україну. Мова йде про те, що кожну середу, кожну п’ятницю ми бачимо, що в парламенті відсутня майже половина народних депутатів», – нарікає він.

Хоча закон передбачає штрафи за прогули, Ємець запевняє, що парламентарів-прогульників такі санкції не лякають.

У відомості видно, що людина не отримувала зарплату за декілька років

«Я кожен раз, як отримую заробітну плату, у відомості розписуюсь в апараті Верховної Ради. У цій відомості є низка прізвищ, де видно, що людина не отримувала заробітну плату за декілька років. Він просто не приходить за нею, вона йому непотрібна», – розповідає парламентар.

Народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель пояснює, що молитовний сніданок входить до переліку заходів, які відвідала делегація партії «Батьківщина» під час візиту до США.

Півроку планувалася поїздка Тимошенко

«В нас півроку планувалася поїздка Юлії Володимирівни (Тимошенко – ред.) на зустріч. Ви бачите, які проходять зустрічі – це і Держдеп, і Конгрес, і з представниками НАТО», – ділиться Кужель.

Як зазначає парламентарка, основною темою спілкування було становище українських полонених та майбутнє України.

Кужель підтверджує, що неявка на засідання Верховної Ради, окрім як у зв’язку з лікарняним, підлягає штрафу.

Невиплата зарплати – це суттєве покарання для тих, хто працює тільки тут

«Найбільше покарання за неприхід на сесію і всім, хто виїздить під час сесії на відрядження, будь-які, – невиплата заробітної плати за кожен день – і це дуже суттєве покарання для тих, хто працює тільки тут. А в кого є бізнес, вони не з’являються тут місяцями», – каже вона.

Вона також підкреслює, що відповідальність за організацію голосувань несе парламентська коаліція, депутати якої, за її словами, і самі не надто сумлінно відвідують засідання.

Звертаються: а де тут представники опозиції? Запитання ставте своїй коаліції

«Коли з коаліції приходить 10, 20, 30 осіб на засідання Ради, а потім звертаються: а де тут представники опозиції? Чому ви поїхали в Америку на зустріч із конгресменами, чому ви не голосуєте? Запитання ставте своїй коаліції, якої вже давно нема», – радить Кужель.

Леонід Ємець, як депутат коаліційної фракції, погоджується з колегою і зазначає, що поїздка делегації «Батьківщини» була виправдана.

Україна має бути представлена не лише представниками влади, а й опозиції

«Пані Тимошенко… туди їде з конкретною метою, як і пан (заступник голови партії «Батьківщина» Григорій – ред.) Немиря – займатись дипломатичною роботою. Україна має бути представлена не лише представниками влади в дипломатичній роботі, а й представниками опозиції», – аргументує він.

Натомість невиправданими парламентар вважає відвідини молитовного сніданку кількома десятками інших політиків.

Окрім відвідування засідань парламенту, показниками ефективності депутата Ємець називає також роботу над законопроектами в комітетах та роботу в округах.

Дуже мало хто з тисячників займається округами

«В реальному житті дуже мало хто з тисячників займається цими округами. Здебільшого ті, хто був обраний на мажоритарних округах, опікуються своїми округами», – констатує народний депутат.

Народний депутат від «Народного фронту» Сергій Висоцький впевнений, що для підвищення ефективності роботи Верховної Ради необхідно ухвалити реформу регламенту.

Регламент був ухвалений всередині 1990-х

«Цей регламент, за яким ми зараз працюємо, був фактично ухвалений всередині 1990-х років. Де-юре він змінювався, але це були косметичні правки», – згадує він.

За словами Висоцького, регламент застарів і не відповідає сучасним технічним можливостям. Натомість законопроект, який очікує розгляду, передбачає декілька суттєвих змін, які мали б, на його думку, зробити роботу депутатів більш плідною. Серед них – реформа години питань до уряду.

Нам потрібно узгодити з урядом сесійний тиждень, винести пріоритетні документи

«Буде спілкування з урядом в понеділок перед сесійним тижнем, тому що нам потрібно узгодити з урядом реально сесійний тиждень, винести їм якісь пріоритетні документи. Це буде нарада, а не питання. Буде три пленарних тижні на місяць та один тиждень роботи з виборцями для того, щоб мажоритарники (все ж таки вони в нас є поки що за цим законом) могли поїхати на округ і там поспілкуватись», – описує потенційні зміни політик.

Коментуючи ініціативу переходу на відкриті списки, він припускає, що їх можна було б спробувати, проте не бачить в них панацеї.

«Треба розуміти, що відкриті списки частково також мажоритарні. Тому люди також більше часу іноді також захочуть приділяти своєму округу, ніж парламентській залі», – міркує Висоцький.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі