У складі миротворчої місії ООН не має бути союзників Росії – Гримчак

​Закон про реінтеграцію, який вже готовий до підпису президентом, має завадити Росії розмістити свої війська у складі миротворчої місії, сподівається заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. У свою чергу експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко вважає єдиною альтернативою замороженому конфлікту на Донбасі активну співпрацю із Заходом.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак очікує, що президент України Петро Порошенко підпише закон про реінтеграцію Донбасу, який йому передали на підпис. В документі, за словами чиновника, є кілька важливих нюансів.

Є посилання на закон 2014 року «Про окупацію Криму»

«Фактично є послідовність позиції України про те, що Росія є країною-агресором, тобто є посилання на закон, який був ухвалений в квітні 2014 року «Про окупацію Криму», де Росія була визнана країною-агресором. В комплексі треба розуміти, що немає окремих подій в Криму і на території Донецької та Луганської областей», – пояснює Гримчак у студії «Ранкової Свободи».

Крім того, він сподівається, що визначення Росії як агресора, який окупував частину Донецької та Луганської областей, перекреслить спроби Кремля лобіювати наявність своїх військових у миротворчій місії ООН на цих територіях. Те ж саме, на його думку, має стосуватись і сателітів Росії.

Є підозри, що під виглядом військ союзника Росії зайдуть російські війська

«В нас є небезпідставні підозри, що під виглядом військ, умовно кажучи, союзника Росії зайдуть ті самі російські війська. Якщо їм честь і совість дозволяють знімати знаки розрізнення, нашивки і все інше, то хто дасть гарантії, що вони не вдягнуть завтра нашивки іншої країни?», – аргументує він.

Головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов очікує, що закон про реінтеграцію запровадить понятійний апарат, який дозволить називати речі своїми іменами і покладе на Росію усю відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях.

Росія піде на перемовини, тільки коли буде напруження в усіх сферах

«Росія піде на перемовини та поступки, тільки коли буде напруження в усіх сферах, тобто в економічній буде тиск, у військовій буде тиск на фронті Донбасу, людські втрати найманців, економічний тиск, санкції, звуження ринків», – переконаний Бутусов.

При цьому військова протидія, на переконання експерта, повністю лежить на Україні, тоді як економічні санкції переважно запроваджують західні партнери Росії.

Німеччина –основний торговельний партнер Росії в Євросоюзі

«Німеччина як мала визначальне значення, так і має, тому що Німеччина – це основний торговельний партнер Росії в Євросоюзі, тому саме її позиція завжди має ключове значення», – зазначає він.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко вважає, що в конфлікту на Донбасі є два ймовірних шляхи розвитку.

Заморожені конфлікти – це один із способів збереження Росією контролю

«Заморожений конфлікт може тривати двадцятиліттями. Ну і другий варіант – це активна позиція України і намагання шукати шляхи подолання замороження конфлікту. Це, безумовно, і активна співпраця з нашими міжнародними партнерами. Якщо подивитися на пострадянську карту, то можемо побачити, що заморожені конфлікти – це один із способів збереження Росією контролю над пострадянськими країнами», – прокоментував Петренко.

Раніше Юрій Гримчак висловлював сподівання, що конфлікт на Донбасі буде вирішений цього року. Він від своїх прогнозів не відмовляється.

Ми можемо протягом двох тижнів звільнити цю територію. Але не можемо сказати, якими силами вдарить Росія

«Влітку минулого року керівник нашого Генштабу сказав, що, за великим рахунком, ми можемо протягом двох тижнів звільнити цю територію. Але – це але дуже неприємне… Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, якими силами і засобами назустріч нашим військам вдарить Росія. Оце і є на сьогодні один із чинників, які не дозволяють військову операцію», – констатує він.

Натомість, за словами Гримчака, Україна концентрується на політично-дипломатичному шляху завершення конфлікту. Він нагадує, що три роки тому, коли президент Порошенко вперше озвучив ініціативу миротворчої місії, вона була категорично відкинута Москвою і не знайшла підтримки на Заході.

Ще декілька місяців тому будь-які миротворчі сили ООН не розглядалися взагалі

«Коли стало зрозуміло, що Україна готує резолюцію Ради безпеки ООН з приводу наявності миротворчої місії, в упередження Росія внесла свою резолюцію. Ця резолюція була фактично не миротворчої місії ООН, а охоронної місії ОБСЄ. Але вже на той момент треба розуміти, що це був крок вперед досить великий, тому що ще декілька місяців тому будь-які миротворчі сили ООН не розглядалися від слова взагалі», – стверджує чиновник. За його словами, Кремль поступово йде на поступки в питанні миротворчих місій.

Екс-голова Луганської ОДА, член партії «Батьківщина» Ірина Веригіна переконана, що треба шукати інші майданчики для перемовин.

«Мінськ загнав себе в кут. Потрібно змінювати формат перемовин, місцезнаходження, залучати інші країни і посилювати тиск. Те, що Сполучені Штати Америки посилили тиск на Росію, на російських олігархів – це також є позитивний знак», – зазначила Веригіна.

Із цією ініціативою Юрій Гримчак не погоджується. Альтернативних майданчиків, на його переконання, просто немає. Одним із чинників, що звужують географію можливих дипломатичних зустрічей, він називає санкції проти російських можновладців.

Не думаю, що Євросоюз згоден заради перемовин порушувати власне законодавство

«Чому Волкер і Сурков зустрічаються в Дубаї? Тому що туди Сурков має право в’їхати, бо на територію Євросоюзу йому в’їзд заборонений. Не думаю, що Євросоюз згоден навіть заради перемовин порушувати власне законодавство». – каже він.

З огляду на нещодавні вибори у Франції та Німеччині, а також на прийдешні в Росії, чиновник не очікує, що «нормандський формат» найближчим часом запрацює в повну силу. Натомість він покладає надії на спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

Можемо розглядати шлях, коли росіяни просто все покидають і підуть

«Коли Волкер як представник США спочатку проводжить консультації в Україні, потім їде і веде перемовини з (помічником президента Росії Владиславом – ред.) Сурковим – це, на мій погляд, саме той варіант, який сьогодні можливий. Тому що ми все ж таки можемо розглядати шлях, коли росіяни просто все покидають і підуть – такий варіант теж можливий, але варіант миротворчих місій, я думаю, поки що превалює», – підсумовує Гримчак.

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