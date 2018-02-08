Олімпіада-2018: все, що треба знати про виступ України

У п’ятницю 9 лютого о 13:00 за київським часом відбудеться церемонія відкриття ХХІІІ Зимових Олімпійських ігор у Пхйончхані, Південна Корея. Хто представлятиме «синьо-жовтих» на змаганнях та коли будуть виступати українські спортсмени – в огляді Радіо Свобода. Що треба знати про команду України У складі збірної України 33 спортсмени, які змагатимуться у 9 видах спорту: біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві. Вперше в історії незалежної України «синьо-жовті» олімпійці змагатимуться у скелетоні серед чоловіків та могулі (різновид фристайлу) серед жінок. Вже 9 лютого вийде перша українська спортсменка на олімпійську трасу. Тетяна Петрова з Івано-Франківська представить «синьо-жовтих» у могулі. Змагання розпочнуться о 03:00 за київським часом.

За інформацією Міністерства молоді та спорту, за здобуте перше місце українські спортсмени отримають призову винагороду в сумі 125 тисяч американських доларів, за друге – 80 тисяч доларів і за третє – 55 тисяч доларів. Які шанси у наших спортсменів Associated Press прогнозує Україні 3 медалі на Олімпіаді-2018 у Пхйончхані: «срібло» завоює жіноча збірна з біатлону в естафеті, «бронзу» здобуде ще одна представниця біатлону Анастасія Меркушина у спринтерскій гонці, і також третє місце Україні прогнозують Олександрові Абраменку, який виступає у фристайлі. А ось аналітики компанії Gracenote вважають, що українська збірна повернеться лише з однією нагородою – бронзою в жіночій естафеті з біатлону. Біатлон: традиційно сподіваємось на нагороди За всі зимові Олімпійські ігри саме в біатлоні українці здобули найбільшу кількість нагород – 5 медалей. Єдине «золото» здобула жіноча збірна в естафеті у 2014 році. Єдине срібло на рахунку Олени Петрової в індивідуальній гонці серед жінок у 1998 році. І три бронзові спринти – Валентина Цербе у спринті у 1994 році, Лілія Єфремова у 2006-му та Віта Семеренко у 2014-му. Тож, не дивно, що у Пхйончхані також сподіваються на нагороди у цьому виді спорту. Тим більше, що «золотий» склад 2014 року – сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна – вже в Південній Кореї. Також за Україну виступатимуть срібні призерки в естафеті світової першості 2017 року Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина. Склад чоловічої збірної з біатлону: Дмитро Підручний, Артем Прима та Сергій Семенов, Володимир Семаков та Артем Тищенко. Українські біатлоністи розпочнуть свої змагання вже 10 лютого – спринт серед жінок о 13:15 за київським часом. Гірськолижний спорт: надії на молодь На XXІІІ зимових Олімпійських іграх у гірськолижному спорті розіграють 11 нагород, проте від України виступатимуть лише два представники. І для Івана Ковбаснюка, і для Ольги Книш – це перші Олімпійські ігри. Проте на міжнародних змаганнях талановиті українські спортсмени виступали і вже мають свої «козирні» дисципліни. Для Ковбаснюка – це швидкісні дисципліни, для Книш – гігантський слалом. Українці у гірськолижному спорті вперше виступлять 11 лютого о 4:00 ранку за київським часом – Іван Ковбаснюк перевірить власні сили у швидкісному спуску.

Лижні гонки: найдосвідченіша спортсменка цього разу їде запасною Легенда українських лижних гонок Валентина Шевченко, для якої ці ігри були б уже шості, лише запасна. А ось сподівання Україна тепер покладає на Тетяну Антипенко та Марину Анцибор. Для цих українок Пхйончхан буде четвертою Олімпіадою. Ще дві ліцензії на рахунку Олексія Красовського, який на іграх виступатиме вдруге, та дебютанта – 19-річного Андрія Орлика. Загалом від України виступатимуть 4 представники, і це одна з найменших команд за історію незалежності. Також вдруге за усі зимові ігри «синьо-жовті» не виступатимуть у жіночій естафеті. Саме чоловіки розпочнуть змагання лижник гонщиків. Вже 11 лютого о 8:16 Олексій Красовський та Андрій Орлик змагатимуться у скіатлоні. Лижне двоборство: один у полі воїн Стрибки з трампліна, а потім 10 кілометрів бігти – це лижне двоборство. Єдиний представник України у цьому виді – Віктор Пасічник. На минулій Олімпіаді спортсмен у загальному заліку став 42-м. Проте за ці роки українець зміг покращити свої результати. Так, напередодні змагань у Пхйончхані 25-річний спортсмен став 16-м на етапі Кубка світу в японському Хакубе. За Віктора Пасічника Україна вболіватимемо 14 лютого, починаючи з 8-ї ранку за київським часом.

​Сноубординг: бій на «виліт» Українська спортсменка Аннамарі Данча змогла вибороти лише одну ліцензію із чотирьох можливих – у паралельному гігантському слаломі. Тож тепер українці треба пройти кваліфікації до «топ-16», а вже там суперники розбиваються на пари і виступають у форматі «на виліт»: хто показав кращий результат, той пройшов далі.

Свої сили Аннамарі перевірить аж 22 лютого. Змагання розпочнуться о 4-й годині ранку за київським часом. Фристайл: експерти сподіваються на нагороду У фристайлі Україна представлена у двох видах – лижна акробатика та могул. Найбільше сподівань покладають на Олександра Абраменка, який на минулій Олімпіаді став шостим. Проте українець минулий сезон пропустив через операцію на коліні, тож ще не відомо, у якій зараз він фізичній формі. Ще одна представниця лижної акробатики – Ольга Полюк. За результатами двох Олімпіад потрапляла до топової двадцятки. Проте на початку цієї зими вперше змогла здобути за свої стрибки понад 90 балів.

У могулі Україна представлена вперше, і на Тетяну Петрову сподіваються у цьому виді. Хоча на чемпіонаті світу минулого року українка була 28-ю. Санний спорт: не завдяки, а всупереч В Україні майже немає інфраструктури для цього виду спорту, проте олімпійці продовжують здобувати ліцензії та захищати синьо-жовтий прапор на іграх. Найкращий результат санкарів на минулих Олімпійських іграх – 11-е місце в естафеті. Цього року Україну представлятимуть 6 спортсменів: Олена Стецків, Олена Шхумова, Роман Захарків, Олександр Оболончик, Антон Дукач та Андрій Мандзій.

Санний спорт для України почнеться з одиночних видів 11 лютого о 10:50 за київським часом. Скелетон: уперше на Олімпіаді Владислав Гераскевич вже увійде в історію українського скелетону, адже спортсмен із Дніпропетровської області першим здобув ліцензію на Олімпійські ігри. Тож для України сам факт виступу у цьому виді – вже невеличка перемога. У світовому рейтингу Гераскевич у «топ-50» спортсменів. На Олімпіаді від нього очікують покращення результату. За Владислава Гераскевича тримати кулаки треба 15 лютого з 2-ї години ночі. Фігурне катання: треба повертати традиції перемог У фігурному катанні Україна у складі незалежної збірної здобула дві нагороди – «золото» у 1994-му, Оксана Баюл, та «бронзу» – пара фігуристів Руслан Гончаров і Олена Грушина у 2006 році. Проте у 1992 році ще одна золота медаль була на рахунку українця – Віктор Петренко став першим в одиночному катанні, хоча і в складі тодішньої «об’єднаної команди СНД».