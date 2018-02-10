Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні – Кремль

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон телефоном обговорили ситуацію в Україні, повідомляє прес-служба Кремля.

В адміністрації російського президента повідомили, що сторони говорили про Україну «з акцентом на необхідності повної реалізації «Мінського комплексу заходів» як основи мирного врегулювання внутрішньо українського конфлікту».

Згідно з повідомленням, президенти також обговорили збройний конфлікт у Сирії, зокрема «варіанти сприяння постконфліктному відновленню» цієї країни.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.