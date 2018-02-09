Зірка Femen Анжеліна Діаш, яка кидає виклик президентам: «Деякі люди занадто консервативні»

Піт Баумґартнер

Активістка Femen Анжеліна Діаш вже не раз потрапляла на шпальти ЗМІ через її «секстремістську» діяльність, але вдома її чекала втрата роботи вихователькою дитячого садка. Деяким батькам її учнів робота Діяш у Femen прийшлася не до вподоби, але активістка переконана, що якщо хочеш змінити світ на краще – необхідно діяти.

Напівоголене кидання на глав держав, яких дуже добре охороняють, потребує не тільки рішучості, але й мужності та хитрості. Але за це можна поплатитися і в інших сферах життя.

Анжеліна Діаш вже стає експертом у партизанських тактиках щодо президентів від імені групи Femen. Активістка пояснює, що на додаток до часу, проведеному за ґратами, через свій активізм вона нещодавно навіть втратила роботу вихователькою в дитячому садку в Києві.

Її звільнення відбулося після того, як у Празі на виборчій дільниці вона напівоголена кинулася до президента Мілоша Земана, вигукуючи англійською фразу «Земан – повія Путіна!».

«Мене звільнили через Femen», – розповіла Діаш 7 лютого Радіо Свобода. Вона також повідомила, що деяким батькам учнів її робота у Femen не прийшлася до вподоби.

Я просто думаю, що деякі люди занадто консервативні

Уродженка міста Хмельницького, якій понад 20 років, додала, що її також відсторонили від інтернет-публікацій, в яких вона писала про моду та огляд ресторанів.

«Я просто думаю, що деякі люди занадто консервативні, і їм важко мати когось, хто працює на них... і водночас робить щось незвичне», – зауважила активістка.

​Але вона поклялася продовжувати свою діяльність у Femen, незважаючи на всі невдачі: «Я знаю, що я була хорошою вчителькою... Я не розчарована, я дивлюся вперед. Я знаю, що знайду щось нове для себе».

Я знаю, що я була хорошою вчителькою

Діаш залучена у Femen вже близько восьми років. Група зараховує своїх активістів до лав «секстремістів». «Я вже звикла боротися за свої права через колір моєї шкіри», – зауважила Діаш, батько якої був медичним студентом з Анголи, коли зустрів в Україні її маму.

«Це рідкість, коли ви можете побачити на вулицях Києва якусь чорну дівчину, – сказала активістка, – Це в моїй крові – боротися за деякі [правильні] речі, і саме тому Femen мені подобається», – пояснила активістка.

«Наша місія – протест! Наша зброя – голі груди!»

За спиною Діаш вже кілька «операцій», орієнтованих на високопосадовців Східної Європи. Ще перед протестом проти надмірно тісних стосунків між чеським лідером та російським президентом Володимиром Путіним, в липні Діаш провела демонстрацію проти авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка під час його зустрічі в Києві з президентом України Петром Порошенком.

Ми виступаємо за демократію, і ми вважаємо, що наш президент не повинен зустрічатися з такими людьми, як Лукашенко

«Ми виступаємо за демократію, і ми вважаємо, що наш президент не повинен зустрічатися з такими людьми, як Лукашенко, і домовлятися про угоди з цією людиною», – сказала Діаш.

Вона пояснила, що ця акція була проти будь-яких стосунків з диктатором, адже «диктатори... не є нашими друзями взагалі, якщо ви хочете жити у вільній та демократичній країні».

Протести проти Лукашенка призвели до звинувачення у хуліганстві та протидії поліції, і якщо Діаш все ж визнають винною, її можуть ув’язнити на строк до п’яти років.

Диктатори... не є нашими друзями взагалі

Femen хизується на своєму веб-сайті: «Наша місія – протест! Наша зброя – голі груди!»

Підтримка з Чехії

Діаш стверджує, що отримала сотні повідомлень із соціальних мереж від чехів про те, що вони підтримують її протест проти Земана. Одна група навіть зробила і почала продавати футболки із запозиченим звинуваченням «Земан – повія Путіна!».

Діаш, яка поскаржилася на погане поводження з боку чеської поліції під час тюремного ув’язнення протягом двох днів у Празі, заборонили в’їзд в Чехію на один рік. Її також зобов’язали залишити країну протягом трьох днів після звільнення за рішенням суду, що відбулося 14 січня.

Ми знали про Земана і знали, що він не підтримує Україну, він підтримує Росію та диктатора Путіна

«Ми знали про Земана і знали, що він не підтримує Україну, він підтримує Росію та диктатора Путіна», – сказала вона, додавши, що Femen образили коментарі Земана про те, що Крим належить Росії.

«Ми дізналися про те, що Земан знову захотів стати президентом, тому ми вирішили щось зробити, сказати [чехам]: «Тільки не це! Дивіться, якщо ви хочете, щоб ця людина знову стала вашим президентом, це може бути небезпечним для вашої країни», – сказала Діаш. Вона прикинулася журналісткою та стояла поруч із іншими представниками ЗМІ, перш ніж скинути сорочку та кинутися до 73-річного президента країни.

Сам Земан, який 27 січня переміг у другому раунді президентских виборів, заявив після протесту Діаш, що стати ціллю Femen було для нього «честю», адже вони цілилися також і в католицьку церкву в Ватикані.

Інші відомі протести

Найвідоміший протест Діаш відбувся 2 вересня, перед відбірковим матчем світового чемпіонату з футболу між Україною та Туреччиною, що проходив у східному українському місті Харків. Буквально перед початком гри Діаш вибігла на поле напівгола зі словами «Ердоган вбивця» на її грудях. За грою спостерігали мільйони глядачів із України та Туреччини й інших країн, тому її протест отримав широке розповсюдження в ЗМІ.

Деякі її менш відомі протести були націлені на президента України Петра Порошенка та його «шоколадну імперію «Рошен», а також президента США Дональда Трампа. Діаш не знає, чому вона була єдиною, хто здійснив «особистий» протест проти Земана та Лукашенка.

Матір Діаш занепокоєна тим, що її доньку можуть ув’язнити, але, незважаючи на численні прохання припинити діяльність у Femen, сама Діаш говорить, що все одно буде продовжувати цю справу.

«Я вірю в те, що якщо ви хочете щось змінити в нашому світі, ми повинні про це говорити, ми повинні щось робити, а не просто балакати на наших кухнях, говорячи: «це погано». Тільки будучи активними, ми можемо змінити речі і мати інше життя», – наголошує Анжеліна Діаш.