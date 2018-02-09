Людина, що вчинила теракт у Стокгольмі минулого року, мала контакти з «Ісламською державою» – розслідування

Людина, яку підозрюють в наїзді вантажівки зі смертельними наслідками у Стокгольмі в квітні 2017 року, мала контакти з бойовиками «Ісламської держави» в Таджикистані. Про це свідчить розслідування Радіо Свобода та шведської інформаційної агенції.

Розслідування Узбецької редакції Радіо Свобода та шведської агенції ТТ встановило, що підозрюваний у стокгольмському теракті Рахмат Акілов мав прямі контакти з чільними членами «Ісламської держави» в Таджикистані до, під час та після нападу, який стався 7 квітня 2017 року.

Акілов, 39-річний узбецький прохач притулку, підозрюється у викраденні вантажівки і наїзді на натовп людей на пішохідній вулиці в Стокгольмі, внаслідок якого загинуло п’ятеро осіб.

Міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімзода сказав Радіо Свобода, що шведська влада не мала контактів із Душанбе стосовно зв’язків Акілова з підозрюваними таджицькими членами угруповання «Ісламська держава».

Угруповання «Ісламська держава» не взяло на себе відповідальність за напад у Стокгольмі.

Акілов нині затриманий і має постати перед судом у Швеції. Суд над ним, як очікується, розпочнеться 13 лютого. Якщо його визнають винним, він може отримати довічне ув’язнення.

Акілов, який є будівельником, був заарештований через кілька годин після нападу і зізнався поліції у скоєному наступного дня.

Згідно з розслідуванням Радіо Свобода та шведської агенції ТТ, поліція Швеції знайшла контакти кількох людей, яких характеризує як «пов’язаних із терористом» на додатках типу Zello і Telegram на мобільному телефоні Акілова.

Серед контактів – люди з псевдонімами на кшталт Абу Айша і Абу Умар, які, як встановило Радіо Свобода, є такими ж, що їх використовують ті, хто шукає рекрутів для «Ісламської держави» в Таджикистані.

Акілов є членом таджицької етнічної меншини в Узбекистані.

Кореспондент Узбецької редакція Радіо Свобода Сіроджон Толібов сказав, що псевдоніми «показали імена, які інші таджицькі спільники в брутальному й суворо-ієрархічному терористичному русі ніколи б і не подумали себе назвати».

Один з тих, до кого мають інтерес слідчі, є Абу Осама Норакі. Акілов сказав під час допиту, що він говорив з Норакі, якого він назвав своїм лідером, перед самим здійсненням терористичного акту.

Акілов сказав на допиті: Норакі «керував моїми діями».

Таджицька влада охарактеризувала людину з таким же ім’ям – Норакі – як таку, що була серед «найбільш небезпечних вербувальників у Таджикистані» для «Ісламської держави».

У Міністерстві внутрішніх справ Таджикистану сказали, що не можуть підтвердити, що Норакі мав контакт із Акіловим, але зазначили, що Норакі «брав участь у війнах у Сирії та Іраку» і його розшукують правоохоронні органи в Душанбе.

Згідно з інформацією, що її має Радіо Свобода, інший контакт Акілова – Абу Умар, і таке ж псевдо використовував чільний командир «Ісламської держави».

Повідомлення на мобільному телефоні Акілова показують, що обоє обговорювали «операції смертників» Акілова.

Міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов заявив у квітні 2017 року, що Акілова завербувала «Ісламська держава» після того, як він залишив Узбекистан у 2014 році і поселився у Швеції.

Адвокат Акілова, Йоган Ерікссон, сказав у січні, що його підзахисний «визнає вчинення терористичного акту» і «визнає, що має бути засудженим» і висланим зі Швеції після відбуття покарання.

Ерікссон додав, що Акілов не сподівався, що виживе під час нападу.

Прокурори кажуть, що після наїзду автівкою в торговельний центр, Акілов натиснув на вибуховий пристрій у кабіні автомобіля. Потім утік з місця події.

За оцінками, приблизно півтори тисячі людей з Узбекистану поїхали до Іраку та Сирії, щоб вступити в лави угруповання «Ісламська держава».

Декілька узбецьких громадян мали стосунок до терористичних нападів за кордоном у 2017 році.

Громадянин Узбекистану Сайфулло Саїпов є головним підозрюваним у наїзді автомобілем у Нью-Йорку, коли 31 жовтня загинуло вісім людей.

Громадянин Узбекистану Абдулкадір Машаріпов був ідентифікований турецькою поліцією як людина, яка здійснили напад із застосуванням зброї та вибухівки в нічному клубі у Стамбулі 1 січня 2017 року, під час якого загинуло 39 людей. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за той напад.