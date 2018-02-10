Головна відмінність України від Росії

Один зі слухачів Радіо Свобода поцікавився у мене, чим сьогодні Росія відрізняється від України. Відповідь напрошується сама собою – свободою вибору. І напередодні президентських виборів в обох країнах це виглядає абсолютно очевидним.

До виборів президента України ще рік. Але навіть за тиждень до цих виборів ніхто не скаже вам ім’я переможця. Так склалося, якщо не з 1991 року, то вже у всякому разі з виборів 1994 року. Моя стаття напередодні цих виборів називалася «Після перемоги Леоніда К.». Те, що новим президентом стане саме Леонід К., сумнівів не викликало. Неясно було тільки, хто саме – Кравчук або ж Кучма.

Зараз переможець теж визначиться в серйозній політичній боротьбі. І кожен виборець буде ухвалювати своє власне рішення. Спроби фальсифікації голосування – як 2004 року або ж узурпації влади після перемоги на виборах – як після 2010 року – призводять до тяжких політичних криз, справжніх повстань. І альтернативність виборів залишається недоторканною.

Україна стала демократичною. Українцям ще бракує відповідальності

У Росії ім’я переможця виборів відоме. І залежить воно виключно від бажань правителя. Якщо захоче Путін бути президентом – буде. Якщо не захоче – запропонує іншого кандидата і його теж оберуть. Причому залежить це навіть не від популярності президента, а від сили державної машини. Рейтинг Бориса Єльцина 1999 року становив усього лише кілька відсотків. Однак жителі Росії слухняно проголосували за нікому не відомого наступника, якого він їм запропонував. Останні реальні вибори президента Росії пройшли в цій країні ще 1996 року, коли опонентом Єльцина був лідер комуністів Геннадій Зюганов. У цій країні виросли покоління людей, які просто не розуміють, що таке альтернатива. При цьому і в радянські часи ніякої альтернативи не було.

Втім, незважаючи на цей негативний радянський досвід, українці досить швидко прийшли до розуміння суті демократії як до права кожного на власний вибір. Так, українському суспільству все ще трагічно не вистачає відповідальності за свої власні рішення, але це – наступний, куди більш тривалий етап становлення демократичної держави. А ось сусідам українців по колишньому СРСР, жителям Росії, Білорусі, Казахстану уявити собі власне право на вибір так і не вдалося, кожна з цих країн залишається володінням беззмінного правителя. Україна – єдина з великих колишніх радянських республік, якій вдалося стати демократичною державою. І в цій її унікальності – головна відмінність від Росії.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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