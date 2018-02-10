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Суботнє інтерв’ю | Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам’яті
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10 Лютий 2018, Київ 19:29
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 лютого (карта)
10 Лютий 2018, 15:14
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
10 лютого
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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