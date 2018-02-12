Ті, що воюють проти України на Донбасі – майбутні фігуранти міжнародного трибуналу (огляд преси)

Угруповання «ДНР»-«ЛНР» активно намагаються імітувати державність, пише «Українськи тиждень». Вони створюють так звані «міністерства», кажуть про нібито наявність закордонних «посольств». Одним з інститутів, який також намагаються імітувати бойовики, є «армія». Військові угруповання складаються переважно з місцевих, але контролюються російськими армійцями. На зміну кадровим російським військовим і найманцям прийшли переважно мешканці окупованих територій, для яких служба за контрактом стала чи не єдиним способом стабільного, хоча й ризикованого заробітку. Так чи інакше, навіть після закінчення війни Україна буде змушена довгий час шукати всіх винних. Найманці, кадрові військові чи просто «ідейні» бойовики – усі вони, незалежно від свого офіційного статусу, мають потрапити на аналог Нюрнберзького процесу, наголошує тижневик у статті «По той бік».

На жаль, тривалість конфлікту грає на користь окупантам, зазначає «Український тиждень». Адже участь у бойових діях на боці бойовиків уже не сприймається як щось незаконне, бо за три роки окупації у всіх сферах вже помітна номінальна легалізація начебто «влади». І що довше триватиме війна, то більше людей серед цивільного населення Донбасу буде пов’язано кров’ю, втратами, злочинами, зауважує тижневик.

А в статті «Рідні мої пристосуванці» «Український тиждень» розповідає про настрої на окупованому Донбасі. Видання стверджує, що у будь-якому суспільстві більшість людей є конформістами: вони грають за правилами й складають пасьянс свого життя з тих карт, які видала доля. Бунти, революції, просування змін – це не про них. Лад, встановлений окупантами в ОРДіЛО, не концтабір, але все одно жорстко примушує до пристосуванства. Ціна нонконформізму дуже висока: навіть за безневинні дописи в соцмережах можна отримати, якщо вже не кулю, то ув'язнення. Через це найбезпечніша форма протесту проти угруповань «ДНР» і «ЛНР» – виїхати на вільні території України, ставши недосяжним для так званих «МГБ». Це не лише дає змогу врятуватися конкретним людям, а й відчутно б’є по окупантах, які потерпають від браку кваліфікованих працівників. Але є й зворотний бік: що більше активних і проукраїнських людей виїжджає з ОРДіЛО, то тотальнішим стає конформізм тих, хто лишається. Чи є це підставою для песимізму? Аж ніяк, переконує тижневик. Звісно, реінтеграція окупованих територій не буде безболісною, але й катастрофи не станеться. Саме тому, що більшість людей є конформістами й приймають ті правила гри, які їм встановлюють. Головне, щоб до Луганська й Донецька повернулася Україна, а населення гарантовано підтягнеться: хтось за страх, хтось за совість. А з вчинками розбереться прокуратура, наголошує «Український тиждень».

Тижневик «Фокус» також досліджує – ким є люди, які називають себе «владою» на окупованих територіях Донбасу. Про них видання розповідає в публікації «Портрет колаборанта».

Для рідні тих, хто не повернувся з війни на Сході, вчитися жити після смерті – нелегке мистецтво, яке вони змушені опановувати, констатує «Дзеркало тижня». Відтак голос людей, у який війна забрала найрідніших, має бути почутий, переконані журналісти. Тому вони ініціювали опитування понад 1000 членів родин загиблих військовослужбовців, щоб дізнатися, як вони живуть і як, на їх думку, жити країні далі. Про це тижневик розповідає в статті «Древо життя».

Тижневик «Новое время» наголошує, що незважаючи на внутрішні розбіжності, Україна була і залишається відносно стабільним політичним співтовариством. І якщо її залишити саму на себе, вона впорається з внутрішніми кризами, переконує видання. Власне, це і сталося б після Майдану, якби не агресія Росії. Та й зараз під час загальної депресії, озлобленості, тотального браку довіри до влади, протестів у Києві, війни на сході і зброї, що гуляє по країні, в України є всі шанси стати «європейським Сомалі», але вона не робить цього. Тижневик наголошує, що зараз гарний шанс реформувати країну. Головне, замість суперечок про минуле вирішувати проблеми сьогодення, зокрема, рівень економічної свободи і незалежності судів, переконує видання у статті «Український розрив».

Епопея з оновленням ЦВК, що триває вже кілька років, має шанси незабаром завершитися, визнає «Український тиждень». Принаймні внесення президентом подання зі списком кандидатів натякає на розблокування процесу. А отже, з’являється надія, що вже до кінця місяця нелегітимна ЦВК стане легітимною. Втім, радіти зарано, попереджає видання. Аналогічне подання в червні 2016-го вже було, і процес оновлення ЦВК тоді закінчився нічим. Про причини блокування йдеться в матеріалі «Центральний виборчий вузол».