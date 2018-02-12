«Мінськ-2» скоріше мертвий, ніж живий – Саакян

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що київська влада перебуває в одному кроці від колосальної помилки, якщо остаточно ухвалить закон «Про реінтеграцію Донбасу». Якщо такий закон почне діяти, станеться злам Мінських угод, сказав Лавров. У МЗС України відразу відреагували на таку заяву і наголосили: «Злам» Мінських угод – «це невиконання Росією своїх зобов'язань і продовження агресії». 12 лютого виповнилося вже три роки, як ухвалено комплекс заходів з виконання Мінських угод. Про майбутнє мінського процесу у програмі «Ваша Свобода» говорили: Олег Саакян, політолог; Ігор Айзенберг, міжнародний оглядач, професор Нью-Йоркського університету; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.