У питанні загострення відносин між Києвом і Будапештом, який намагається стримати українську євроатлантичну інтеграцію, Україні слід уважніше прислухатися до рішення «Венеційської комісії», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він наголосив, що Україна – «близький партнер, НАТО підтримує її територіальну цілісність та надає політичну і практичну підтримку». Голова Північноатлантичного альянсу запевнив, що така підтримка й допомога триватиме й надалі. 12 лютого керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто, заявив, що його країна і далі ветує участь України у запланованому на 14-15 лютого засіданні НАТО на рівні міністрів оборони.