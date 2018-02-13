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13 Лютий 2018, Київ 21:23
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Рішення проблеми між Угорщиною і Україною лежить у рекомендаціях «Венеційської комісії» – Столтенберґ (відео)

Рішення проблеми між Угорщиною і Україною лежить у рекомендаціях «Венеційської комісії» – Столтенберґ (відео)
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У питанні загострення відносин між Києвом і Будапештом, який намагається стримати українську євроатлантичну інтеграцію, Україні слід уважніше прислухатися до рішення «Венеційської комісії», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він наголосив, що Україна – «близький партнер, НАТО підтримує її територіальну цілісність та надає політичну і практичну підтримку». Голова Північноатлантичного альянсу запевнив, що така підтримка й допомога триватиме й надалі. 12 лютого керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто, заявив, що його країна і далі ветує участь України у запланованому на 14-15 лютого засіданні НАТО на рівні міністрів оборони.

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