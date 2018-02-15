Україна на Олімпійських іграх. Живий блог

Стартуємо у жіночому біатлоні в індивідуальній гонці. Склад: Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко, Юлія Джима та Віта Семеренко.
Віримо, що сьогодні українські біатлоністки подарують вболівальникам неймовірну гонку та нагороди. Пам'ятаєте цей виступ у 2014 році? Вболіваємо!
До речі, виступ Юлії Джими у наступному змаганні – мас-старті – під питанням. Для цього українці потрібно потрапити сьогодні до топ-5.
Завершилась лижна гонка на 10 кілометрів серед жінок. Олімпійською чемпіонкою стала Раґнгільд Гаґа з Норвегії. Її результат – 25:00.5.
Другою фінішувала шведка Шарлотта Калла, яка вже має «золото» Олімпійських ігор у Пхьончхані, але на іншій дистанції – скіатлон.
Бронзовий п’єдестал розділили Маріт Бйорґенз з Норвегії та фінка Кріста Пармакоскі.
Українки Марина Анцибор та Тетяна Антипенко фінішували 46-ою та 52-ою.
Розпочались хокейні баталії: Норвегія – Швеція (чоловіки) та Росія – Фінляндія (жінки).
До речі, вночі сьогодні так само відбулись два матчі. Серед чоловіків Фінляндія перемогла Німеччину. Матч завершися з рахунком 5:2. У жіночому хокеї збірна США програла Канаді – 1:2.
А вже о 14.10 чекаємо на матчі групи C (чоловіки) Чехія – Корея та Швейцарія – Канада.
Вчора російські спортсмени під білим прапором програли Словаччині, а США – Словенії.
Як це було читайте у нашому традиційному Щоденнику Олімпіади
Українська спортсменка виграла «золото» у фігурному катанні проте під прапором Німеччини.
Фігуристи Альона Савченко і Брюно Массо стали першими у довільній програмі, показавши результат – 159,31 бали. І це новий світовий рекорд.
Альона Савченко родом з Обухова на Київщині. У 2000 році була чемпіонкою світу серед юніорів у парі зі Станіславом Морозивом. У 2002 році український дует виступав в Солт-Лейк-Сіті, проте після цього Савченко переїхала до Німеччини.
Виступала в парі з Робіном Шелкови. Цей дует двічі ставав бронзовими призерами Олімпійських ігор.