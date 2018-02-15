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15 Лютий 2018, Київ 10:20
Суспільство

Україна на Олімпійських іграх. Живий блог

Найважливіші події шостого офіційного дня змагань, олімпійські залаштунки та останні новини

Коротко про головне

У Пхьончхані тривають XXІІІ зимові Олімпійські ігри. У шостий день офіційних змагань збірна України боротиметься у скелетоні, гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні та санному спорті. Загалом на Олімпіаді-2018 під синьо-жовтим прапором виступають 33 спортсмени, проте за цей час жодний з них не зміг здобути нагороду. Крім того, найкращий результат збірної України у Пхьончхані – це 14 місце біатлоністки Віти Семеренко у спринтерській гонці. Чи зможе Україна сьогодні припинити низку невдач та нарешті вибороти нагороду?

10:16

Стартуємо у жіночому біатлоні в індивідуальній гонці. Склад: Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко, Юлія Джима та Віта Семеренко.

Віримо, що сьогодні українські біатлоністки подарують вболівальникам неймовірну гонку та нагороди. Пам'ятаєте цей виступ у 2014 році? Вболіваємо!

Золотий склад збірної України на Олімпіаді - 2014
Золотий склад збірної України на Олімпіаді - 2014

До речі, виступ Юлії Джими у наступному змаганні – мас-старті – під питанням. Для цього українці потрібно потрапити сьогодні до топ-5.

10:10

Завершилась лижна гонка на 10 кілометрів серед жінок. Олімпійською чемпіонкою стала Раґнгільд Гаґа з Норвегії. Її результат – 25:00.5.

Другою фінішувала шведка Шарлотта Калла, яка вже має «золото» Олімпійських ігор у Пхьончхані, але на іншій дистанції – скіатлон.

Бронзовий п’єдестал розділили Маріт Бйорґенз з Норвегії та фінка Кріста Пармакоскі.

Українки Марина Анцибор та Тетяна Антипенко фінішували 46-ою та 52-ою.

09:57

Розпочались хокейні баталії: Норвегія – Швеція (чоловіки) та Росія – Фінляндія (жінки).

До речі, вночі сьогодні так само відбулись два матчі. Серед чоловіків Фінляндія перемогла Німеччину. Матч завершися з рахунком 5:2. У жіночому хокеї збірна США програла Канаді – 1:2.

А вже о 14.10 чекаємо на матчі групи C (чоловіки) Чехія – Корея та Швейцарія – Канада.

Вчора російські спортсмени під білим прапором програли Словаччині, а США – Словенії.

Як це було читайте у нашому традиційному Щоденнику Олімпіади

Збірна Росії після матчу зі Словаччиною
Збірна Росії після матчу зі Словаччиною

09:48

Українська спортсменка виграла «золото» у фігурному катанні проте під прапором Німеччини.

Фігуристи Альона Савченко і Брюно Массо стали першими у довільній програмі, показавши результат – 159,31 бали. І це новий світовий рекорд.

Альона Савченко родом з Обухова на Київщині. У 2000 році була чемпіонкою світу серед юніорів у парі зі Станіславом Морозивом. У 2002 році український дует виступав в Солт-Лейк-Сіті, проте після цього Савченко переїхала до Німеччини.
Виступала в парі з Робіном Шелкови. Цей дует двічі ставав бронзовими призерами Олімпійських ігор.

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