Україна на Олімпійських іграх. Живий блог

Стартуємо у жіночому біатлоні в індивідуальній гонці. Склад: Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко, Юлія Джима та Віта Семеренко.



Віримо, що сьогодні українські біатлоністки подарують вболівальникам неймовірну гонку та нагороди. Пам'ятаєте цей виступ у 2014 році? Вболіваємо!

До речі, виступ Юлії Джими у наступному змаганні – мас-старті – під питанням. Для цього українці потрібно потрапити сьогодні до топ-5.