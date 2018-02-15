Наступ Росії найкраще стримає реформування української армії – Голопатюк

Допомога для Збройних сил України від Сполучених Штатів заслуговує на подяку, але її недостатньо, переконаний ветеран Тарас Констанчук. Він вважає, що в разі наступу російських військ українська армія потребуватиме важкої високоточної зброї. Натомість в. о. заступника начальника Генштабу Леонід Голопатюк запевняє: в будь-якій армії завжди не вистачає грошей, а реформування ЗСУ дозволить протидіяти російській агресії.

Це допомагає як у підвищенні нашого збройного потенціалу, так і в проведенні реформ. Тобто це не тільки стосується підвищення боєздатності Збройних сил

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський високо оцінює корисність допомоги, яку США надають Україні.

«У цю суму (допомоги США – ред.) входить досить багато позицій, як щодо поставок озброєння, так і щодо консультативної допомоги, тобто приїзду сюди радників, консультантів і так далі. Звичайно, це допомагає. Це допомагає як у підвищенні нашого збройного потенціалу, так і в проведенні реформ. Тобто це не тільки стосується підвищення боєздатності Збройних сил», – коментує Сунгуровський.

Екс-командир штурмової групи батальйону «Донбас», нині керівник об’єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук також вважає, що допомога не буде зайвою, проте переконаний, що її недостатньо.

В першу чергу нам потрібні «Джавеліни», важка високоточна зброя

«Дякуємо за все, тому що не завадить ніщо. Єдине, звичайно, що на шість мільйонів доларів закуплені прилади нічного бачення, тепловізори – це все добре, невчасно і мало. В першу чергу нам потрібні «Джавеліни», важка високоточна зброя», – переконаний ветеран.

За словами Констанчука, хоча забезпечення формою та харчуванням вже налагоджене, солдати ЗСУ мають застаріле озброєння, яке не зможе стримати наступ російських військ, якщо такий почнеться.

Потрібне важке озброєння, щоб Росія розуміла, що понесе величезні втрати в разі атаки

«Якщо ми отримаємо агресію Росії завтра, післязавтра, через місяць чи через три місяці – що ми будемо робити з цими двома тисячами тепловізорів? Та нічого. Нам потрібне високотехнологічне, високоточне важке озброєння для того, щоб Росія розуміла, що вона понесе величезні втрати в разі атаки на Україну. Мало того, нам це озброєння потрібне, щоб звільнити наші території», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Натомість виконувач обов’язків заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал Леонід Голопатюк вважає, що недофінансування – проблема будь-якої армії.

Грошей в армії завжди не вистачає

«В одній розмові з високими посадовцями запитали кількох міністрів оборони західних країн, чи їм буде достатньо бюджетів, які виділяє уряд. Жоден з них не зміг відповісти позитивно. Вони сказали, що грошей в армії завжди не вистачає», – розповідає Голопатюк.

Хоча проект бюджету США ще має дістати підтвердження Конгресу, генерал відзначає важливість матеріально-технічної допомоги США, яка не обмежується лише підтримкою солдатів у зоні бойових дій.

Матеріальна допомога спрямована в першу чергу на реформування українського військового

«Ця матеріальна допомога спрямована в першу чергу – і це найголовніший пріоритет – на реформування українського військового і особливо на підвищення його оперативно-бойових спроможностей. Коли російський агресор знатиме, що українське військо – це потужна сила, то це буде єдина гарантія, можливо, того, що ніякої ескалації він ніколи не розпочне», – вважає військовий.

До матеріального забезпечення, додає він, входить не тільки озброєння, а й контрбатарейні радари, санітарні автомобілі, засоби зв’язку, медичні засоби тощо. Крім того, Голопатюк вказує на значну роль консультативної підтримки.

Завершується підготовка десятого батальйону на Яворівському міжнародному центрі безпеки та оборони

«В нас сьогодні завершується підготовка десятого вже батальйону на відомому Яворівському міжнародному центрі безпеки та оборони. В нас працює дуже потужна консультативно-дорадча група, яка, якщо не помиляюсь, близько 650 документів, нових настанов згідно з «натівськими» стандартами допомогла розробити», – каже чільний командувач Генштабу.

Виробництво власного озброєння, на його думку, також розвивається в правильному напрямку.

Наш оборонно-промисловий комплекс починає творити чудеса

«Хто б що не говорив, але наш оборонно-промисловий комплекс починає творити якоюсь мірою чудеса. Зараз не в автоматах справа: в нас з’являється високоточна зброя, з’являються свої високотехнологічні зразки озброєння», – стверджує Голопатюк.

Він зазначає, що Росія, зі свого боку, має розвинену систему радіотехнічної розвідки та виробляє високоточні боєприпаси.

Тарас Костанчук усе ж переконаний, що темпи реформування армії не відповідають ситуації.

Ми підготували за стандартами НАТО. Плюс-мінус п’ять тисяч вояків

«Ми говоримо про допомогу, про підготовку на Яворівському полігоні так, наче в нас немає війни. Якби в нас була мирна ситуація, ми б спокійно реформувались – те, що треба було зробити 25 років тому, – і говорили про це 25 років тому, що найближчі п’ять років у нас буде таке спокійне реформування – я б це розумів. Але вибачте, в нас четвертий рік іде війна, і ми підготували аж десять батальйонів за стандартами НАТО. Це значить, що в нас плюс-мінус п’ять тисяч вояків», – міркує він.

На переконання ветерана, цього недостатньо, адже українській армії, зазначає він, належить відновити територіальну цілісність України.

«Є один шлях, це всі розуміють – це тільки військове повернення територій, які в нас забрали. Це і те, що стосується Донбасу, і те, що стосується Криму. Треба підготуватись, і я сподіваюсь, що підготовка йде», – підсумував Тарас Костанчук.

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