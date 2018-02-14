Насамперед США хочуть виходу Росії з Донбасу – Мирослава Гонгадзе

Учасники програми «Ваша Свобода»: Мирослава Гонгадзе, керівник Української служби «Голосу Америки»; Максим Ялі, експерт-міжнародник; Роман Цимбалюк, московський кореспондент інформагенції УНІАН.

Сполучені Штати готові допомогти у припиненні бойових дій на Донбасі, але Росія має обрати мир, зауважив спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Водночас у Держдепартаменті США заявляють, що Москва нехтує своїми зобов’язаннями, розпалюючи конфлікт в Україні. «Наші санкції залишаться чинними, поки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами. Наші окремі кримські санкції залишаться, поки Росія не поверне півострів Україні», – наголосили у Державному департаменті.

Олександр Лащенко: Пані Гонгадзе, справді офіційна позиція Вашингтона залишається принциповою – поки Путін не піде на компроміс, на поступки, не поверне Крим, сподіватися Росії на зменшення тиску Заходу, США, Кремлю не варто?

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Мирослава Гонгадзе: Позиція Держдепу однозначна у цьому питанні – поки Росія залишається в Україні (як на Донбасі, так і в Криму), ніяких поступок не буде. Головне завдання сьогодні, яке ставлять перед собою американські дипломати – це змусити Росію принаймні почати процес звільнення чи виходу з Донбасу. Це перший етап.

Розділяють питання окупації Криму і гарячої війни на Донбасі

У якісь мірі вони розділяють питання окупації Криму і питання гарячої війни на Донбасі. Припинення і спокій на Донбасі – це перше завдання. Всі зусилля, які проводить представник США Курт Волкер, направлені на це. Всі маніпуляції навіть в якійсь мірі з санкціями чи з тиском на Росію пов’язані з цим процесом.

Учора декілька демократів у Сенаті виступили зі спецрезолюцією щодо нових санкцій щодо Росії. Демократи дуже незадоволені діяльністю адміністрації Трампа, яка не ввела санкції, як це мало бути, у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.

Україна у сфері інтересів захисту американських інтересів

Учора в Конгресі свідчили всі керівники розслідувальних відомств – з різних боків обговорювали питання загроз, які стоять перед США. Одна з важливих, майже головних загроз – Росія. У доповіді йшлося про загрози Росії не лише щодо США, але й України. Була мова, що розвідка США має дані, що Росія намагається і намагатиметься здійснювати кібератаки на Україну. Тобто Україна у сфері інтересів захисту американських інтересів.

Однозначно, Америка ніколи не визнає Крим російським. Єдиний нюанс тут, що санкції проти Росії у зв’язку з окупацією Криму і санкції проти Росії у зв’язку з війною на Донбасі розділені. Перші санкції були зам’якими. Звучать такі заяви, що необхідно об’єднати санкції щодо Криму і санкції щодо Донбасу.

– Пане Ялі, Дердждеп наголошує: рано розслаблятися Росії. Як ви вважаєте, в Москві можуть замислитися? Чи насправді це мало що міняє у тому, що робить Кремль проти Донбасу?

Трамп вперше сказав, що Російська Федерація не допомагає, а, навпаки, допомагає режиму Кім Чен Ина

​Максим Ялі: Я був збентежений, коли побачив («Кремлівську» – ред.) доповідь. Трамп не хоче псувати стосунки з Путіним – це всім відомо. Єдиний сигнал був у грудні минулого року – Трамп вперше сказав, що Російська Федерація не допомагає, а, навпаки, допомагає режиму Кім Чен Ина (це щодо Північної Кореї)... Це вже вийшла до цього стратегія нацбезпеки, оборонна стратегія, де визначаються пріоритети, загрози зовнішньополітичні і внутрішньополітичні. Він лише повторив те, що було сформульовано.

Українську проблему найлегше вирішити, тому що в Сирії багато гравців, у Північній Кореї – Росія, Китай, Японія, а щодо України – лише з Путіним

Головний чинник тут буде внутрішня боротьба. Важливий факт – проміжні вибори у США. Трампу необхідно буде показати результати. Сирія – добре. На новий рівень ускладнення виходить, хоча і основні сили ІДІЛу знищені. А українська проблема (одна з трьох спадщин від Обами) – найлегше вирішити питання, тому що в Сирії багато гравців, у Північній Кореї – Росія, Китай, Японія, інші, а щодо України – лише з Путіним...

Тиск буде посилюватися. Для нас багато що залежить від того, як проходитиме розслідування Мюллера. Демократи чудово розуміють, що у листопаді вирішуватиметься подальша доля не лише цих виборів, а й також багато шансів, що у 2020 році вплив матиме стратегія на наступних президентських виборах. Нас чекає дуже цікавий політичний сезон. І хто кого (Конгрес-Трамп – ред.), як то кажуть?

До президентських виборів в Росії не будуть запроваджені жодні санкції. І це був певний крок назустріч з боку американської адміністрації...

Обмін полоненими. До президентських виборів побачимо наступний успішний раунд. На поступки підуть росіяни після закінчення вже Чемпіонату світу з футболу

Путін хоче ж образ «миротворця». Максимум, який зараз можна досягнути щодо впровадження Мінських угод – обмін полоненими. Якраз акурат до президентських виборів в Росії побачимо наступний успішний раунд. А потім – і певний тиск США і на Україну, і на Російську Федерацію, можливо, будуть запроваджені додаткові санкції. На поступки підуть росіяни десь після закінчення вже Чемпіонату світу з футболу в Російській Федерації. А чи піде українське керівництво – то найцікавіший момент.

– Пане Цимбалюк, «примушення Путіна до миру» з боку Заходу може бути на ділі? Чи будуть заяви з боку західних політиків? У Росії, таке враження, що нічого змінювати не збираються. Поки ціна на нафту не впаде радикально, поки, можливо, якісь «чорні лебеді» до Путіна не прилетять, нічого не зміниться...

Російська Федерація демонструє, що на поступки йти не збирається

​Роман Цимбалюк: Наразі Російська Федерація демонструє, що жодним чином на поступки йти не збирається. Як результат, окупація Донбасу і Криму залишиться, як і зараз. У річницю Мінських угод вони почали порівнювати війну на Донбасі з подіями, які відбулися в 1990-х на Балканах. Наголошують, що мирний процес там відбувається 20 років, то чому ж він не може тривати стільки ж і на Донбасі.

На певному етапі зрозуміють, домовитися з росіянами не вдасться, тільки з позиції сили можуть бути розмови

Власне, питання розтягнути в часі і виставити окуповані території України у так званій політичній боротьбі. Вони готові говорити про врегулювання, але не готові врегульовувати ситуацію. Ніяких ілюзій з приводу цього не повинно бути. На певному етапі зрозуміють, що домовитися з росіянами не вдасться, тільки з позиції сили можуть бути розмови.

Рівень санкцій, які запроваджений, недостатній, щоб змінити кардинально ситуацію. Тут комплексна дія і санкцій, і ціна на нафту

Рівень санкцій, які запроваджений, недостатній, щоб змінити кардинально ситуацію. Тут комплексна дія і санкцій, і ціна на нафту. Але глобально нічого не змінилося. У Москві, навпаки, шалені гроші вкладаються в інфраструктуру. Говорити про вплив (санкцій – ред.) – це занадто.

Регіони живуть у злиднях, але жодним чином не впливають на політику федерального центру. Розраховувати, що «холодильник переможе телевізор», не варто. Принаймні зараз. На боці телебачення працюють і спецслужби.

«Кремлівський список» кремлівська пропаганда використовує, щоб всім пояснити: голосувати треба виключно за Путіна, не проголосувати – американці заберуть російську нафту, Крим, мир, буде «фашизм»

«Кремлівський список» так званий кремлівська пропаганда використовує, щоб всім пояснити: голосувати треба виключно за Путіна, за нього не проголосувати – американці заберуть російську нафту, Крим, мир, взагалі буде «фашизм».

Війна не закінчилася проти України. Я не в плані того, що треба погодитися з сьогоднішнім статус-кво, але апетити і амбіції російської держави не змінилися, і не просто так вони використовували словосполучення «південний схід України». Політика, щоб якимось чином забрати ще територію України, буде продовжуватися. Якщо хтось думає, що Крим, Донбас – все, вони вже заспокоїлися, то я не був би таким спокійним.