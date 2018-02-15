Хто вона – українка, яка стала олімпійською чемпіонкою під прапором Німеччини?

В Україні в неї просто не повірили… тож після Олімпіади у Солт-Лейк-Сіті 2002 року вона переїхала до Німеччини, де змогла знайти партнера та разом з ним стати дворазовими олімпійськими бронзовими призерами з фігурного катання. А сьогодні українка святкує своє олімпійське чемпіонство… але під німецьким прапором.

Їй 34 роки, і це вже п’ята Олімпіада для Альони Савченко, а Бруно Масо – третій партнер, із яким вона намагалась підкорити Олімп. Усе почалося, коли Альона жила в невеликому Обухові Київської області. Звичайна дівчинка з багатодітної родини у подарунок попросила ковзани. Так у три роки Альона Савченко вперше вирішила поєднати своє життя з фігурним катанням. Спочатку тренувалася на озері неподалік дому, а через два роки прийшла до спортивної секції. Щоб займатися улюбленим фігурним катанням, треба було вставати о четвертій ранку, щоб встигнути на перший автобус із Обухова.

Її перша Олімпіада була у Солт-Лейк-Сіті 2002 року ще під українським прапором. Разом зі Станіславом Морозовим посіла 12-е місце. А коли партнер зазнав травми, почала сама шукати йому заміну, проте федерація цю ідею не підтримала. Тоді Савченко остаточно вирішила переїхати.

«Саме проблеми з житлом, а також розуміння, що, виступаючи за Україну, мені навряд чи вдасться стати чемпіонкою – нас зі Стасом судді «відсували» на десяті місця – й стали причиною того, що я поїхала до Німеччини. Коли їхала, мене викликали до спорткомітету і наказали повернути усе, що одержала від держави. Але чиновники були дуже здивовані, дізнавшись, що за весь час держава зшила мені одну сукню та купила пару ковзанів. Інші костюми шила за гроші батьків», – розповідала Савченко в інтерв’ю українським виданням.

У Німеччині Альона Савченко стала в пару з Робіном Шолкови. Цей тандем 5 разів перемагав на чемпіонатах світу та двічі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор – у 2010 та 2014 роках.

А потім Шолкови вирішив повісити ковзани на гачок. І знову пошуки… спочатку партнера, а потім – нового тренера. Вона знайшла обох, а головне – знайшла той шлях, яким хотіла йти до олімпійського золота.

«Я дуже люблю кататися, мені подобається тренуватися та виступати. Я роблю те, що люблю. І мені все одно, хто що думає. Якщо я знаю, що я можу, то буду робити це до кінця», – казала Савченко.

Сьогодні на своїй п’ятій Олімпіаді Альона Савченко виступала з Бруно Масо і не стримувала емоцій. Вона – нарешті олімпійська чемпіонка у парному фігурному катанні. Савченко і Масо не лише вибороли «золото», а й встановили світовий рекорд.

Українська преса гуде про перемогу екс-українки, яка 15 років тому переїхала до Німеччини. За цей час у її рідному Обухові так і не побудували льодову ковзанку, а українські фігуристи не здобували нагороди з 2006 року. Тоді «бронзу» виборола пара Руслан Гончаров та Олена Грушина. А українське «золото» взагалі було у 1994 році, завдяки Оксані Баюл, яка так само виїхала з України, але до США, і вирішила не повертатися.