Радіо Свобода Daily: запобіжний захід Труханову обирали у присутності «чорних чоловічків»

Труханова затримали, судили і звільнили на поруки

Солом’янський районний суд Києва звільнив міського голову Одеси Геннадія Труханова з-під варти прямо у залі засідань. Його відпустили на поруки депутата фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Голубова, попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала заарештувати Труханова з можливістю вийти під заставу в 50 мільйонів гривень. Судовий розгляд супроводжувався сутичками прихильників, супротивників Труханова та поліції під стінами суду.

Окрім поліції та Нацгвардії, всередині будівлі перебували кількадесят чоловіків у чорному. Пізніше, скандуючи «Труханова – за ґрати!», підтягнулись люди в одностроях із написами «Національні дружини». Також повідомлялось, що прийшли представники праворадикальної організації «С14». Між ними та невідомими в чорному сталися сутички, застосовували газ, хтось вистрелив у ногу поліцейському – того забрала швидка.

Сам Геннадій Труханов заявив, що незадоволений таким рішенням суду, оскільки волів би, щоб підозри щодо нього взагалі не було. «Я почитав текст підозри, знаєте, це схоже на якийсь фантастичний детектив», – обурився він.

Експерти ж не виключають, що Геннадій Труханов, який напередодні прилетів до України, отримав від влади гарантії безпеки і не вважав ризик його взяття під варту надто високим.

Насіров хоче повернути посаду

Тим часом екс-голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров, за судом над яким вся країна нещодавно теж пильно стежила, просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді. Більше того, він просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Свідчення Турчинова про Крим

А у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича досі триває етап допиту свідків. Цього разу на запитання прокурорів та адвокатів відповідав екс-міністр оборони Михайло Коваль і тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов. Вони розповіли про зруйновану українську армію напередодні анексії Криму, як Янукович допомагав Кремлю захопити частину території України та чому в найгарячіші періоди влада так і не наважилася запровадити воєнний стан.

Олімпійська чемпіонка з Обухова

В Україні в неї просто не повірили… тож після Олімпіади у Солт-Лейк-Сіті 2002 року вона переїхала до Німеччини, де змогла знайти партнера та разом з ним стати дворазовими олімпійськими бронзовими призерами з фігурного катання. А нині українка святкує своє олімпійське чемпіонство, золоту нагороду… але під німецьким прапором.

Їй 34 роки, і це вже п’ята Олімпіада для Альони Савченко, а Бруно Масо – третій партнер, із яким вона намагалася підкорити Олімп. Усе почалося, коли Альона жила в невеликому Обухові Київської області. Тож хто вона – українка, яка стала олімпійською чемпіонкою під прапором Німеччини? Розповідь про це у матеріалі.

Рак – не вирок

Це доводять підлітки, які подолали важку хворобу. Радіо Свобода на презентації фотопроекту «Життя починається знов» записали історії трьох дівчат, яких не зламали ані біль, ані роки в лікарняних палатах. Тепер вони своїми історіями одужання надихають інших вірити і не здаватися.

Не ламайтесь й не здавайтесь!

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