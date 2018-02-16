Мрію хлопчика з України допомогли втілити поліцейські США

Хлопчик Кирило, який кілька місяців тому прибув із родиною з України до США, настільки хотів стати поліцейським і так багато говорив про це, що його бажання зрештою здійснилося.

«Сьогодні поліцейський Алміґґаббер із відділу співпраці із громадою прибув на зупинку шкільного автобуса, щоб побажати Кирилові Кирії щасливого 8-го дня народження. Родина Кирія прибула до США з України 6 місяців тому, Кирило розповів своїй мамі, що мріє стати працівником поліції», – повідомляє офіційна сторінка поліції округу Монтґомері, що у штаті Меріленд поблизу Вашингтона.

Американські правоохоронці приділяють чималу увагу розбудові відносин із громадами, в яких працює поліція. Наприклад, для столиці США типовими заходами є пікніки, які громади організовують разом із відділками поліції, щоб краще ознайомити громадян з тими, хто їх охороняє; обходи вулиці, які вважають проблемними; спільні веломандрівки із поліцейськими та багато іншого. Такі заходи також мають на меті розвіяти упередження щодо діяльності правоохоронців, які можуть існувати у людей, і навпаки.

Мати Кирила Ксенія на своїй сторінці у фейсбуці розповіла подробиці про несподіваний подарунок, який отримав Кирило.

«Іменинник так довго мріяв стати поліцейським! Насправді він переконаний, що він уже справжнісінький поліцейський, і з ранку до вечора не знімає свою фуражку», – розповіла мати.

За словами мами Кирила, вона з подругою придумали запросити на день народження Кирила справжнього правоохоронця. Поліція Монтґомері негайно відгукнулась на лист матері.

Просто хочу поділитися з усіма цією історією про те, наскільки близькими є відносини між поліцією та громадою в Америці

«Сьогодні шериф зустрів Кирила на зупинці шкільного автобуса. Мого хлопчика так переповнили почуття, що він не зміг сказати ні слова (незвично для нього!). Шериф дозволив йому посидіти у поліційному авто і провів його за руку до нашої будівлі. Кирило дуже радів та пишався, а ще отримав багато сувенірів», – розповіла Ксенія.