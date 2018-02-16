Збройні сили Росії, а не бойовики, напали на базу США в Сирії – Bloomberg

Якщо Ви слухаєте тільки Кремль та Пентагон, то, можливо, не знаєте, що Росія атакувала американські сили та їхніх союзників у Сирії і понесла значні втрати, пише Bloomberg.

Всі сторони визнають, що інцидент стався на базі США Дейр-ез-Зор. Пентагон та Кремль визнали, що російські «бойовики» брали участь. Однак, в основному стверджується, що найманці робили, що хотіли, і Москва про це нічого не знала.

Голова Пентагону Джим Маттіс заявив, що випадок є заплутаним.

Не знаю, чому вони там нападали, було відомо про присутність сил, очевидно, росіяни знали

«Не знаю, чому вони там нападали, було відомо про присутність сил, очевидно, росіяни знали, – сказав він, – ми знали, що були елементи в цій складній битві, над якими Росія не мала, скажімо так, контролю».

Слова Маттіса про незрозумілість ситуації є «шляхетною брехнею» – неправдою, яку говорить керівник, щоб досягти спільного блага, наполягають у Bloomberg.

Якщо Маттіс визнає очевидне – що Кремль наказав провести прямий напад солдатами в формі без відзнак, перед ним постане ризик ескалації в Сирії. Незрозумілість дає Путіну шанс заперечити свою участь, що він і зробив, незважаючи на великі жертви cеред бойовиків.

Однак, існують незаперечні свідчення того, що російські найманці працювали на Кремль. Більше того, росіяни знали, що американські військові перебували в Дейр-ез-Зорі, що закладене в угодах із розведення сил в Сирії, йдеться в статті.

Bloomberg News раніше повідомляв, що поранених бойовиків доправили з Сирії у військові шпиталі Москви та Санкт-Петербурга.

Посадовці США, які займаються Сирією, повідомляють, що російські військові поза сумнівом знали про напад на Дейр-ез-Зор.

Будь-які російські бойовики в Сирії, чи в Україні, працюють на російський уряд

​Евелін Фаркас, колишній високопосадовець Пентагону з питань Росії, України та Євразії сказала: «Будь-які російські бойовики в Сирії, чи в Україні, працюють на російський уряд».

Найманці, такі як ПВК «Вагнера», є ключовим елементом російської стратегії «гібридної війни», включаючи використання бойовиків без уніформи, які забирали Крим в Україні в 2014 році, зазначає видання.

Гарною новиною стало те, що відповідь США була швидкою і різкою. Хоча чітких даних про загиблих немає, деякі російські ЗМІ повідомляють, що було вбито більше ніж 200 російських бойовиків.

Чому Маттіс уникає прямих звинувачень проти Росії в цьому випадку? «Гадаю, він сказав, що ситуація заплутана, надсилаючи сигнал росіянам: я готовий дати вам трохи часу це припинити, але більше цього не робіть, – сказала Фаркас, – і росіяни знають, що вони грають з вогнем, якщо подивитись на їхню реакцію».

Негатив від такої шляхетної брехні в тому, що якщо бойовики типу «Вагнера» є ключовим елементом більш широкої російської стратегії та тактики, важливо, щоб у Москви не було можливості це заперечити. Росія має знати, що напад її бойовиків буде розглядатись як напад її збройних сил.