Марія Гайдар: Путін для більшості російської еліти є ризиком

У ситуації навколо реадмісії екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, конфлікті між ним і Петром Порошенком програла Україна. Це зазначила Радіо Свобода радник президента України, депутат Одеської облради Марія Гайдар. За її словами, вона не підтримала б реадмісію Саакашвілі з України. Як людині, що теж отримувала українське громадянство, їй хотілося б відчувати, що це назавжди. Але, можливо, «були якісь домовленості» між Саакашвілі й президентом. Марія Гайдар не знає цього. Водночас вона зауважила, що з Порошенком їй працювати набагато простіше, ніж із Саакашвілі. Гайдар також оцінила передвиборне становище в Росії, ставлення російської еліти до президента Володимира Путіна. А спершу гостя Радіо Свобода розповіла, що їй вдалося зробити в Україні?