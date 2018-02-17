Щоденник Олімпіади: біатлон без швидкості, сенсація від чеської сноубордистки і очікуваний український фристайл

У восьмий день офіційних змагань у Пхьончхані Україна боролась у трьох дисциплінах – гірськолижному спорті та біатлоні за нагороди, та у фристайлі – за вихід до фіналу. На жаль, але традиційно, Україна завершує олімпійський день без нагород, проте є сподівання на завтрашній фристайл з Олександром Абраменком. А сьогоднішній день подарував немало сенсацій – найцікавіше в Щоденнику Олімпіади.

Гірськолижний спорт підкорила сноубордистка

Два види спорту на одній Олімпіаді…Можливо! Сьогодні це довела чеська спортсменка Естер Ледецька. Вона більш відома своїми виступами у сноуборді, адже вже ставала чемпіонкою світу. Проте у 2016 році вирішила спробувати свої сили в гірськолижному спорті. І вже за два роки приїхала на свої перші Олімпійські ігри. Проте її найкращий результат на звичайних змаганнях із гірськолижного спорту – сьоме місце. Тож у Пхьончхані від Ледецької не чекали нічого особливого.

До виступу Естер у супергіганті іншу спортсменку Анну Файт, яка перемагала на Олімпіаді у 2014 році, уже встигли привітати з черговим «золотом». Адже були впевнені, що її результат ніхто не зможе покращити. Усі лідери зробили помилки, а отже, Файт – чемпіонка. Проте завжди знаходяться «темні конячки», від яких не очікують перемоги. У гірськолижному спорті нею стала Естер Ледецька. Вона фінішувала, покращивши час Файт усього на 0,01 секунди. І не повірила у свій результат. Лише трохи отямившись, змогла сказати на камеру: «Oh, no…».

​«Срібло» здобула австрійка Анна Файт, а «бронза» на рахунку Тіни Вайрайтер з Ліхтенштейну. Українка Ольга Книш стала 43-ою.

Фристайл (акробатика): Україна в фіналі

Представник «синьо-жовтої» збірної у фристайлі (акробатика) Олександр Абраменко пройшов кваліфікацію. Перша спроба буле не дуже вдала. Стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став 9-м і не пройшов одразу до фіналу, потрібно було виконати другий стрибок. Його судді оцінили в 123,08 – і це четверте місце в цій кваліфікації. Тож українець потрапив до топ-12 і завтра змагатиметься за нагороди.

Біатлон: українки влучно стріляють, але не вистачає швидкості

Мас-старт уже прогнозовано не приніс українським біатлоністам нагород. Хоча до останнього сподівання залишались. У змаганнях виступали сестри Семеренко. Юлія Джима на старт не вийшла через те, що не потрапила до топ-15 кращих спортсменок світу за результатами виступів на Кубках, а на Олімпіаді пропустила 2 заїзди.

Віта Семеренко на першому колі відстріляла без помилок, проте одразу кидалося в очі, що їй не вистачає швидкості. Уже на третьому вогневому рубежі, коли вона допустила три промахи, стало зрозуміло – нагород не буде.

Натомість Валя Семеренко навпаки – перший вогневий з однією хибою, а далі чисто. Проте влучні постріли не врятували українок, «в ногах» вони програвали багатьом учасницям, тож фінішували лише у топ-25 з 30.

Валя Семеренко – 19-а, а Віта -24-а.

«Золото» здобула спортсменка зі Словаччини Анастасія Кузьміна. Її час – 35 хвилин 23 секунди. Це вже третя нагорода словацької біатлоністки у Пхьончхані. На її рахунку, крім золотої медалі в мас-старті, ще два «срібла»: у гонці переслідування та індивідуальній гонці.

Другою стала білоруська спортсменка Дарія Домрачева, яка на минулих Олімпійських іграх здобула три «золота». А третьою фінішувала біатлоністка з Норвегії – Тіріль Екгофф.

На цьому український спортивний день у Пхьончхані завершився, проте Олімпіада сьогодні подарувала кілька сенсацій.

Епоха фігуриста з Японії триває

Японський фігурист Юдзуру Ханю на других поспіль Олімпійських іграх стає чемпіоном в одиночному катанні серед чоловіків. У довільній програмі японець показав другий результат – 206,17, але цього вистачило, щоб у загальному заліку стати першим.

Кращу довільну програму продемонстрував Натан Чен – 215,08, але за результатами короткої програми він був 17-м.

Отже, «золото» здобув Юдзуру Ханю, «срібло» у його співвітчизника Сьома Уно, а «бронза» – Хав’єра Фернандеса з Іспанії.

Український фігурист Ярослав Паніот у фіналі не брав участь, адже в кваліфікації посів останнє місце. А ось інший українець, але під ізраільським прапором, Олексій Биченко став 11-м.

Норвезьке історичне «золото»

Збірна Норвегії стала олімпійським чемпіоном у лижній естафеті серед жінок – 4х5 кілометрів. Це історичний камбек норвезьких спортсменок у цій дисципліні після восьмирічної перерви.

Одна з учасниць збірної Маріт Бйорген уже втретє підіймається на п’єдестал. На її рахунку ще «срібло» в скіатлоні та «бронза» в індивідуальній гонці. Усього за спортивну кар’єру Бйорген здобула вже 13 нагород на Олімпійських іграх. І тепер вона найтитулованіша лижниця в історії Ігор.

Українські санкарі вже вдома

Олімпійська збірна з санного спорту вже повернулася з південнокорейського Пхьончхана до Львова. В аеропорту їх зустрічали рідні, друзі та представники влади. Шестеро санкарів із Львівщини та Тернопільщини на ХХІІІ зимовій Олімпіаді в командних перегонах зайняли 13-е місце.

Командний залік: Німеччина досі лідер

Збірна Німеччини продовжує тримати лідерську позицію у турнірній таблиці. На її рахунку 17 нагород: 9 золотих та по 4 срібних і бронзових. Другу сходинку, маючи в своєму активі 22 медалі, посідає збірна Норвегії. Спортсмени цієї країни здобули по 7 золотих і бронзових і 8 срібних нагород. Збірна Нідерландів має 13 медалей, 6 з яких золоті, 5 срібних та 2 бронзові. Також у топ-5 ще збірні Канади та США. На рахунку російських спортсменів 9 нагород, проте жодної золотої. Збірна України досі медалей не здобула.

За кого вболівати 18 лютого?

О 3:00 в гірськолижному спорті розпочнуться змагання серед чоловіків (гігантський слалом). Від України виступатиме Іван Ковбаснюк.

З 13:00 тримаємо кулаки за Олександра Абраменка, який виступатиме у фіналі фристайла (акробатика)