Підсумки безпекової конференції у Мюнхені: діалог був, але результату нема

Цьогоріч головні теми Мюнхенської конференції з безпеки, принаймні так анонсували на її початку – Україна, Сирія та Північна Корея та Росія. У контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім зустріч «нормандської четвірки» з цього приводу не відбулась, зустріч голів українського та російського МЗС Лаврова та Клімкіна виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину.

Наразі справи між Кремлем і країнами Заходу – кепські, не дійшло б до нової холодної війни, попередив на полях Мюнхена генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. До речі, саме в Мюнхені у 2007 році знамениту «мюнхенську промову», після якої світ згадав про холодну війну, проголосив Володимир Путін. Тепер комунікувати із Заходом від Росії сюди прибув міністр закордонних справ Сергій Лавров. Лавров і Столтенберґ говорили про миротворців на Донбасі. Прогрес, за словами генсекретаря, недостатній.

«Ми бачимо більш напористу Росію, і ми реагуємо на це. Але у той же час для НАТО важливо уникати нової «холодної війни», запобігти новій гонці озброєнь, і тому ми продовжуємо працювати над діалогом з Росією», – сказав Столтенберг.

Про миротворців діалог у Сергія Лаврова був і з українським колегою Павлом Клімкіним. Але і тут без прогресу, розмови не вийшло.

«От якщо б я особисто хотів взяти участь у виборах на окупованих територіях, чи можу я зараз поїхати зі своїми політичними друзями і вести кампанію, наприклад, у Донецьку? Лавров посміхнувся, тому що це за визначенням неможливо», – розповів після зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Втім, надія на результат ще залишалася, адже на полях Мюнхена анонсували зустріч «нормандської четвірки», на рівні міністрів закордонних справ. Але французький міністр закордонних справ Жан-Марк Еро приїхати не встиг. А ближче до вечора з'ясувалось – зустрічі взагалі не буде. Зайнятим виявився і голова німецького МЗС Зігмар Габрієль, який до того припускав, що після миротворців на Донбасі можна і санкції проти Росії поступово скасовувати.

«Ми усі знаємо про ситуацію в Україні, про анексію Криму і ситуацію на Донбасі, що є великим слоном у кімнаті і з яким ми не дуже знаємо, як поводитись», – сказав Зігмар Габрієль.

Натомість ньюзмейкером конференції став президент України Петро Порошенко. Він анонсував, що від Сполучених Штатів будуть не тільки джавеліни, переконував, що реформи проводить не заради Заходу, закликав гуртуватися проти Росії. А ще розгорнув в аудиторії прапор ЄС, привезений з передової.

«Це прапор з промзони в Авдіївці. Це місце за кілька кілометрів від Донецька, де були наші солдати, де Росія намагалася організувати гуманітарну катастрофу минулого року. Та попри усі труднощі Донбас може стати успішним рішенням жорстокого конфлікту. Фактично треба не так багато – щоб Росія повністю виконала Мінські домовленості», – нагадав Петро Порошенко.

Втім, заклики Києва без конкретних результатів уже не вражають, зізнавались за лаштунками учасники форуму. Та і сам Порошенко виступав у напівпорожній залі. Увага, як політиків, так і журналістів до української делегації була помітно менша, ніж у попередні роки.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».