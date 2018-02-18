Щоденник Олімпіади: «золото» України, черговий допінг росіянина та перемога завдяки фотофінішу

Українські вболівальники продовжують радіти першому «золоту» у Пхьончхані і третьому в історії за часи незалежності. Російські ж чекають завтрашнього вердикту – мають розкрити допінг-пробу їхнього керлінгіста Олександра Крушельницького, який здобув «бронзу» у Пхьончхані. Збірна Норвегії обійшла у командному заліку німецьких спортсменів, а команда України залишила позаду російських атлетів. Більше яскравих подій з Пхьончхану у традиційному Щоденнику Олімпіади

Історичне «золото»

Ще рік тому він навіть не тренувався. Адже після серйозної операції коліна протягом півроку йому забороняли робити будь-що. Він пропустив цілий сезон, проте встиг набрати форму, здобути ліцензію та приїхати на Олімпійські ігри.

Міжнародні експерти прогнозували Олександру Абраменку нагороду у лижній акробатиці, проте запевняли – буде «бронза».

До фіналу Абраменко потрапив лише з другої спроби. Спочатку не подолав кваліфікацію, і тільки після другого стрибка став одним з 12-ти кращих фристайлістів. Фінальна частина відбувалась у три етапи, після кожного стрибка три спортсмени з найгіршими показниками завершували участь у турнірі. І ось тут українець продемонстрував і бійцівський характер, і свою майстерність. У першій спробі Олександр Абраменко показав три сальто з чотирма гвинтами. Цей стрибок судді оцінили у 125,67 і це був третій результат.

У другому стрибку Абраменко вдало виконав усі елементи, але при приземленні присів та низько опустив руки, що зменшило оцінку. Результат – 125,79 і це четверте місце. Проте у супер-фіналі Абраменко вирішив ризикнути. Тим більше, що до цього часу два росіянина виконали стрибок з помилками і був шанс зачепитися за нагороди.

Олександр Абраменко виконав стрибок – три сальто з чотирма гвинтами, два з яких в останньому сальто. І його оцінили у 128,51. Це найкращий результат українця на Олімпійських іграх. Після того, як білорус Станіслав Гладченко припустився помилки при приземленні, стало зрозуміло – нагорода гарантовано в українця. Абраменко на камеру звернувся до батьків: «Мамо, тату, я привезу щось»… І виявилось – не просто «щось», а золоту нагороду. Спочатку канадець Олів’є Рашон припустився помилки, а далі китаєць Цзя Цзун’ян виконав стрибок з такою ж складністю, як українець…і всі завмерли в очікуванні. 128.05 – менше, ніж в українця.

Тож Абраменко здобуває «золото», Цзя Цзун'ян стає другим, а російський спортсмен Ілля Буров – третім.

Світовий рейтинг не бреше

У гігантському слаломі серед чоловіків на п’єдестал зійшла трійка тих, хто очолює залік Кубка світу. Жодних сенсацій.

Австрієць Марсель Гіршер став олімпійським чемпіоном, і це вже його друге «золото» у Пхьончхані. «Срібло» здобув Генрік Крістоферсен з Норвегії, а третій результат показав француз Алексіс Пінтуро.

Українець Іван Ковбаснюк – 57-й.

Фуркад знову перший

У чоловічому біатлонному мас-старті до останнього не було зрозуміло, хто ж буде першим. Француз Мартен Фуркад припустився двох помилок, німець Сімон Шемпп – однієї. Проте фінішну пряму вони перетнули одночасно. Фуркад навіть махнув рукою, зрозумівши, що «золото» програв. Проте фотофініш показав, що саме француз був першим. А потім так само завдяки техніці визначився і бронзовий призер між Еміле Еґле Свендсеном і Еріком Лессером.

Отже, «золото» – у Фуркада, срібним призером став Сімон Шемпп, а «бронза» на рахунку Еміле Еґле Свендсена.

Фуркад став чотириразовим олімпійським чемпіоном. Більше нього олімпійських титулів лише в Уле-Ейнара Бйорндалена – вісім.

Черговий допінг-скандал з Росією

Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив команді олімпійських атлетів із Росії в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним зі спортсменів. У прес-службі команди не називають ім'я атлета, проте російські ЗМІ заявляють, що це керлингіст Олександр Крушельницкий.

Сам же спортсмен у відповідь на питання російських журналістів запевнив, що нічого забороненого не приймав, а якщо і є все ж таки мельдоній в пробах, то це витівки його колег з команд, які не поїхали на змагання.

Другу пробу мають розкрити 19 лютого.

Командний залік: зміна лідерів

Збірна Норвегії стає лідером у командному заліку. На її рахунку 26 нагород: по 9 золотих та срібних і 8 бронзових. Друга – команда Німеччини, в активі якої 18 медалей – 9 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Третьою стала збірна Нідерландів, яка здобула 13 нагород (6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові). Далі Канада і США.

Збірна України стала 17-ою і поділяє цю позицію з Польщею. А російські спортсмени тепер позаду «синьо-жовтих» – 19-ті.

За кого вболівати 19 лютого?

Фігуристи Максим Нікітін та Олександра Назарова розпочнуть свою коротку програму о 3:00 під другим номером.​