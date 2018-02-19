Щоденник Олімпіади: допінг у керлінгу, подвійний олімпійський чемпіон та хокейна поразка Росії

Триває допінг-скандал з російським керлінгістом. Друга проба вже відкрита. Деякі російські видання повідомляють, що вона також позитивна. Збірна Норвегії за день здобуває два історичних «золота». А в бобслеї одразу два олімпійських чемпіона. Чим запам’ятався ще десятий день змагань у Пхьончхані? Читайте у традиційному Щоденнику Олімпіади.

Фігурне катання: українці зупинилися за крок до фіналу

Коротку програму срібних призерів юнацьких Олімпійських ігор-2012 Олександри Назарової та Максима Нікітіна судді оцінили всього в 57,97 балів. І це 21-е місце. На жаль, у довільну програму проходили лише ті пари, які потрапили до двадцятки.

Канадці Тесса Вертью – Скотт Мойр виконали свій обов’язковий танець «Самба, румба, ча-ча-ча» бездоганно. Їхній виступ судді оцінили у 83,67 бала. І це новий рекорд у танцях на льоду.

Другі, поки що, представники з Франції – Ґабріелла Пападакіс-Ґійом Кізерон, виступ яких оцінили у 81,93. А ось американці Медісон Габелл та Захарі Донаг’ю отримали 77,75 балів за коротку програму. На п’яти їм наступають співвітчизники Майя та Алекса Шибутані – 77,73.

Довільну програму пари розпочнуть 20 лютого о 3:00.

«Золото», на яке чекали 70 років

Завершилися перегони на ковзанах на дистанцію 500 метрів серед чоловіків. Першим фінішував норвежець Гавард Лоренцен із часом 34,41 секунди. І це олімпійський рекорд. «Срібло» на рахунку корейця Чха Мін-Гю, який відстав від лідера всього на одну соту секунди. А «бронзу» здобув спортсмен із Китаю – Гао Тін’юй. Його результат – 34,65 секунди.

Цікаво, що востаннє Норвегія вигравала ковзанярську п’ятисотметрівку в 1948 році, тобто 70 років тому.

Норвегія знову тріумфує

Норвезька команда у складі Йохана Андре Форванга, Роберта Йоханссона, Андреаса Стернена та Деніела Андре Танде набрала 1098,5 балів і посіла перше місце в командному турнірі – стрибки з трампліна. І це перша нагорода вищого ґатунку в цій дисципліні в історії збірної Норвегії.

Другою стала збірна Німеччини, яка набрала 1075,7 бала. А «бронзу» здобула команда з Польщі, на рахунку якої 1072,4 бала.

Олімпійське чемпіонство на двох

Бобслеїсти-двійки не змогли визначити, а хто ж найкращий. Канадці Джастін Криппс та Олександр Копач поділили «золото» з командою з Німеччини (Франческом Фридріхом та Торстеном Маргісом). За підсумками двох спроб обидва екіпажі показали результат 3 хвилини 16,86 секунди. Бронзову нагороду здобули Оскарс Мелбардіс та Янис Стренгам. Вони відстали від лідерів усього на 0,05 секунди.

Таке подвійне чемпіонство в бобслеї вдруге. У 1998 році «золото» розділили також канадці, але з італійцями.

У хокей грають не лише справжні чоловіки

На Олімпіаді відбулися півфінальні зустрічі жіночого хокейного турніру.

Збірна США з легкістю обіграла команду з Фінляндії. 5:0. Шайбами відзначились Марвін, Ламоро-Девідсон, Гілларі Найт та двічі Камеранезі. Для американок це вже буде п’ятий фінал в історії. А жіночий хокей на Олімпіадах представлений вшосте.

​В іншому матчі збірна Канади не залишила жодних шансів російським хокеїсткам. Так само 5:0. Розгромний рахунок завдяки Пулен, Кларк, Джонстон та двом шайбам від Уейкфілд. Для збірної Канади це буде шостий фінал. Лише одного разу вони програвали в головній зустрічі – у 1998 році збірній США. Зараз канадки – чотирикратні олімпійські чемпіонки.

Матч за «бронзу» між російськими спортсменками та збірною Фінляндії відбудеться 21 лютого о 9:40. А фінал між Канадою та США 22 лютого о 6:10.

Допінг-скандал із російським керлінгістом триває

19 лютого перевірили пробу в керлінгіста Олександра Крушельницького і, як повідомляє кореспондент російського видання «Спорт-Экспресс» Дмитро Зеленов, вона була позитивна.

Президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев назвав «провокацією» ситуацію навколо бронзового призера Олімпіади в Пхьончхані.

«Я впевнений, що це провокація, диверсія… За всю свою кар'єру (в Олександра Крушельницького – ред.) із 2015 року одинадцять проб брали, і всі негативні. Уявляєте, що має в голові у людини творитися, щоб перед Олімпіадою з'їсти таблетку?» – сказав Свищев російському телеканалу «360».

Тепер федерація керлінгу Росії має намір провести розслідування за допомогою відео з Японії та Південної Кореї. Про це заявив віце-президент організації Андрій Созін.

У нас чітке розуміння, що людина не приймала мельдоній зовсім. Йоно немає ні в аптечці у лікаря, ні в кого. Усі проби до цього в нього були абсолютно чистими… Крушельницький гарантує, що мельдоній не вживав, готовий на будь-які дослідження, ми йому віримо», – запевнив Сизов.

На цьому перевірка російських спортсменів не завершилась. Допінг-офіцери Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) забрали з офіційного тренування російську фігуристку Аліну Загітову.

«Кілька годин тому до Аліни прийшов допінг-офіцер WADA і зробив забір крові. Після цього від неї зажадали здати сечу, але через нервову обстановку фігуристка фізично не змогла цього зробити. У свій тренувальний час вона вийшла на лід, але через кілька хвилин їй довелося піти, оскільки допінг-офіцер вимагав від неї здати пробу. Таким чином, тренування виявилося зірваним», – розповіли в штабі російської команди, пише «РСпорт».

Це звичайна практика, проте в соціальних мережах російські вболівальники вже знову заявили, що таким чином їх дискримінують на змаганнях.

Командний залік: лідерство Норвегії триває

Збірна Норвегії здобула вже 28 нагород. На її рахунку 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей. На другому місці – збірна Німеччини. В її активі 20 нагород, 10 з них золоті. Команда з Канади потрапила до топ-3. Тепер в неї 17 нагород. Далі збірна Нідерландів та США.

Україна на 18-му місці, позаду російські спортсмени та збірна Китаю.

За кого вболівати 20 лютого?

О 12:00 у лижному двоборстві виступатиме Віктор Пасічник.

Із 13:15 тримаємо кулаки, адже буде змішана естафета з біатлону. Склад команди – Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.