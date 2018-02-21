«Торгуємо. І не тільки ми» – президент компанії Roshen про торгівлю з Тирасполем

Молдовське відділення Міжнародної організації журналістських розслідувань Rise – RISE Moldova – опублікувало днями розлогий матеріал про те, як на тлі обмежень офіційним Києвом торгівлі з окупованою частиною Донбасу і анексованим Росією Кримом «українські компанії далі заробляють на експорті в Придністров’ї – сепаратистському регіоні на сході іншої країни – Молдови». Серед найбільших відправників товарів у Придністров’я – українські представництва світових брендів «Кока-кола» і «Нестле», і навіть компанія президента України Петра Порошенка Roshen. Їхній основний бізнес-партнер – придністровське товариство з обмеженою відповідальністю «Шериф» тамтешнього олігарха Віктора Гушана, мовиться в публікації.

​​Радіо Свобода звернулося із запитанням до президента кондитерської корпорації Roshen В’ячеслава Москалевського: чи справді фірма торгує із «Шерифом»?

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​– Ну так, торгуємо, звичайно. І не тільки ми. Справа в тім, що ми торгуємо з ними як із резидентами Молдови, розумієте?

– Але ж Придністров’я – це сепаратистський регіон.

– Взагалі-то, ну, про те, що він сепаратистський, мені ж не відомо. Це ж вже 10 чи 20 років відбувається. Насправді ми відправляємо цей товар у Молдову, а виходить, у Тирасполь. Те, що в Молдові зараз обмірковують, як існує в Молдові Придністров’я, це для мене питання, розумієте? Я ж не один такий. Це ж зараз тільки молдовани похопилися, а так ця практика існує вже років 20.

– Чи Ви можете цей бізнес назвати прозорим?

– Ну він, звісно, прозорий! Я ж замитнюю, у мене всі митні декларації. І у мене від’їжджають автомобілі, я отримую гроші, розумієте? Ну як пояснити, я ж не готівкою торгую. У фірми «Шериф» є рахунки у банку. Вона платить гроші, купує товар. Ну, а як же!

​– Але інформація, яку надають молдовські журналісти, свідчить про те, що товар відправляли напряму у Придністров’я в обхід контролю Молдови.

Я ж не готівкою торгую. У фірми «Шериф» є рахунки у банку. Вона платить гроші, купує товар. Ну, а як же!

– Розумієте, ця ситуація така, що на кордоні Молдови та України в районі Придністров’я – там не стоять молдовські прикордонники. Але чому вони не стоять – це окреме питання, розумієте? Я можу сказати, що я достатньо довго їздив у Кишинів, і коли ви їдете в Кишинів із України, ви їдете трасою Полтава – Кишинів, проїжджаючи через Придністров’я. Тобто для того, щоб потрапити у Молдову (територію, підконтрольну Кишиневу – ред.), потрібно проїхати через Придністров’я.

Тому це дуже не просте питання. І, напевно, це питання до Міністерства закордонних справ Молдови та Міністерства закордонних справ України. Як ви розумієте, я ж там не один такий. Там і Coca-Cola, і всі. І це ж не один рік, розумієте? Якщо зараз Молдову це зацікавило, то вона повинна подумати, яким чином взагалі вона збирається працювати з цим Придністров’ям?

​– Йдеться про суму в приблизно 3 мільйони доларів США період часу з 2014 року до першої половини 2017 року…

Це ж не з 2014 року. Це існує дуже давно.

– Так я й раніше працював. Нічого не змінилося, розумієте? Нічого. Ну тобто, розумієте, є якісь загальні розмови на цю тему. А є конкретні. Є митний режим. Для того, щоб відправити машину, я повинен на митниці замитнити її на адресу фірми «Шериф», місто Тирасполь. Банк у мене контролює те, що прийшли гроші з міста Тирасполя, долари США, все. Ось так воно існувало. І повірте, це ж не з 2014 року. Це існує дуже давно. Це все відомо, розумієте? Все.

Експерт із питань Придністров’я Ернест Варданян погоджується з думкою, що нічого нового не відбулося.

«Це відбувається вже майже стільки ж часу, скільки й придністровський конфлікт та скільки існує невизнана Придністровська республіка. Просто в ті роки, 90-і, початок 2000-х, не були настільки розвинуті технології, які дозволяли б досліджувати фінансові операції, транскордонні перевезення і таке інше. Тому нічого нового не відбулося», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт, який стежив за ситуацією із Тирасполя, а нині працює в Кишиневі.

Ернест Варданян: Недавнє розслідування RISE Moldova – це, звісно, великий успіх журналістів, які проводять своє розслідування вже не перший рік і не вперше. Але справа в тому, що це крапля у морі того, що відбувається насправді вже впродовж багатьох років на придністровському сегменті молдовсько-українського кордону.

Усі ці роки, скільки існує Придністров’я, через український кордон у Придністров’я й назад проходять тонни контрабанди найрізноманітнішого виду. Це і контрабанда товарів харчування, зокрема, спирт. Придністров’я – це сіра, неконтрольована зона, де не діють норми міжнародного права і цим дуже вигідно користуються усі сторони конфлікту. Не будьмо наївними, цим активно користувалась усі роки й Україна, і Молдова, і Росія, і, звичайно, саме ж придністровське керівництво.

Маємо справу з фактом, по суті, незаконних поставок товарів однієї з українських компаній у Придністровський регіон в обхід митних органів Республіки Молдова

У даному випадку ми маємо справу з фактом, по суті, незаконних поставок товарів однієї з українських компаній у Придністровський регіон в обхід митних органів Республіки Молдова. Їх постачають напряму в Придністров’я, оминаючи Кишинів. Це дуже легко зрозуміти. Якщо взяти будь-який товар, що лежить на полиці магазину, можна побачити, що там немає ніякого маркування, наприклад кишинівської фірми-імпортера. Якщо взяти українські товари, завезені безпосередньо на конституційну територію Республіки Молдова, то там всюди супроводжується переклад румунською мовою та інші ознаки того, що товар був завезений справді через митницю Молдови.

Українські фірми – і Roshen не є винятком – вже багато років напряму возять товари в Придністров’я (за деякими винятками, коли ввели новий митний режим у 2006 році). Після початку війни на Донбасі, коли Україна зробила більш суворою свою позицію щодо Придністров’я, були поодинокі епізоди ось таких, скажімо, зривів таких контрабандних операцій. Але в основному бізнес бере своє, гроші беруть своє, тому торгівля продовжується, незважаючи ні на які неврегульовані конфлікти. Не говорячи вже про те, що керівництво придністровської фірми «Шериф» чудово знаходить мову з олігархами в Кишиневі, з олігархами в Києві, бо – ще раз кажу – гроші завжди беруть своє.

– Уточнення: компанія «Шериф» зареєстрована у Кишиневі?

– З цього приводу є суперечливі інформації з різних боків. Потрібно розуміти таке: є безпосередньо ТОВ «Шериф», це головна фірма, головна компанія, яка, можливо, й не зареєстрована, хоча свого часу я чув, що у неї навіть склади в Кишиневі є. Але є холдинг «Шериф», який включає дуже багато різних підприємств торгівлі, автозаправні станції, телекомунікації і так далі. І ось у цей холдинг входить також комбінат «Тиротекс» дуже відомий, винно-коньячний завод «Квінт», та інші промислові підприємства, які точно отримали реєстрацію в Молдові ще на початку 2000-х років.

Радіо Свобода звернулося до одеського офісу Місії Європейського cоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), щоб дізнатися – чи були зафіксовані порушення в експортних операціях, зокрема, щодо фірм Roshen і ТОВ «Шериф» (EUBAM працює з 2005 року і має право бути присутньою та спостерігати за митним оформленням і прикордонними перевірками України та Молдови). Там порадили звернутися до митної служби Молдови.

У публікації журналістів RISE Moldova мовиться, що наприкінці 2017 року вони запросили в митних відомствах і правоохоронних органах Молдови і України дані про те, чи фігурувало ТОВ «Шериф» у кримінальних справах, а також чи застосовувалися щодо фірми будь-які санкції за контрабанду, неправильне оформлення товарів на експорт-імпорт. Конкретної відповіді вони не отримали.

Лише в Національному антикорупційному центрі Молдови (НАЦ) їм уточнили, що з 2005 року ТОВ «Шериф» було фігурантом справи за фактом перевезення контрабанди в особливо великих розмірах.

Над матеріалом працювали: Людмила Ваннек, Radu Benea