Хлопчик чи дівчинка? Чи можна виховувати дітей без гендерних стереотипів?

2006, США

Відома на весь світ дівчинка Шайло Джолі-Пітт, що народилася в 2006 році, з найменшого віку носить короткі зачіски та виключно штанці чи шорти.

Мама дівчинки – акторка Анджеліна Джолі – не тисне на неї і каже:

«Ти не можеш знати, хто твоя дитина, поки вона сама цього не покаже. Вони просто стають тими, ким хочуть бути».

2010, Швеція

У Швеції відкрився дитсадок, де не використовують слів «хлопчик» і «дівчинка», а кажуть, наприклад, друзі. І виховують гендерно нейтрально. З відповідним книгами передачами та іграми.

Грудень 2017, США

Качі Салліван народила дитину на 4 році терапії з переходу від жінки до чоловіка. Батьки збираються ростити малюка «гендерно нейтрально», аж доки він не визначиться зі статтю сам.

Можливо, ці випадки занадто радикальні для більшості батьків. Але що ж таке гендерно-нейтральне виховання, виховання без гендерних стереотипів? І чи потрібне воно?

«Гендерне виховання – виховання, що ґрунтується на розвитку індивідуальних якостей пошуку покликання дитини незалежно від очікувань оточуючих, пов’язаних із статтю дитини».

Але це явно не те що, ми маємо зараз. А маємо ось що.

Кольори

​Ще до народження дитини батьки декорують дитячу: для дівчинки – рожеве, для хлопчика – блакитне.

У результаті дівчатка щиро стверджують, що рожевий – їхній улюблений колір, у них просто нема шансу думати інакше.

Одяг​

Маленька людина, яку всі називають «принцеса або Попелюшка» ніби запрограмована любити пишні спіднички, бантики та блискітки.

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Іграшки і навчання

Хлопчику купують машинки чи конструктори, а дівчинці ляльки. На уроках праці хлопці майструють стільці, а дівчата навчаються готувати й шити одяг.

Книги, фільми, мультики

В найпоширеніших книжках для дошкільнят осіб чоловічої статі в 11 разів більше, ніж жіночої. А якщо врахувати звірів, то в 95 разів!

Герої чоловічого роду зазвичай когось рятують чи визволяють. Жіночого – чекають на допомогу.​

Діти, виховані такими фільмами чи книжками, ймовірно будуть вірити: хлопчики розумніші, ніж дівчата; деякі професії найкраще підходять чоловікам; хлопці сміливі, а дівчата сором’язливі.

Крім того ЗМІ транслюють дітям і вимоги до зовнішності. За результатами опитувань 5-6-річних дітей в Швеції, 40% знають, що хлопчики повинні бути накачаними, а дівчатка – стрункими. До п'яти років 23% дівчаток вже намагаються худнути!

Ставлення

Діти весь час чують від оточуючих: «Ти ж хлопчик», «Ти ж дівчинка». «Будь акуратною, ти ж дівчинка».​

Логіки, звісно, тут жодної. Чому дівчинка має бути акуратною, а хлопчик ні?

Задача гендерного виховання – запропонувати дитині різноманіття видів людських якостей, діяльностей, іграшок, одягу, не керуючись своїми уявленнями про те, якими мають бути всі дівчатка чи хлопчики.

Всі діти мають знати, що вони – унікальні особистості, які можуть мати різні риси характеру. І виконувати будь-які ролі в суспільстві – залежно від власного хисту та бажання, а не статі.