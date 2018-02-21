Щоденник Олімпіади: російські хокеїстки навіть не бронзові, падіння у фігурному катанні та незламний Бреді Леман

Українські спортсмени у 12-й день офіційних змагань у Пхьончхані виступали у фігурному катанні та лижних гонках. Проте не змогли пробитися до жодного фіналу. Але олімпійський день традиційно вразив сенсаційними перемогами, неочікуваними лідерами та справжніми хокейними баталіями. Детальніше в Щоденнику Олімпіади.

​Лижний спринт: історична перемога США

У лижному командному спринті серед жінок не обійшлося без сенсацій. Традиційно очікували, що головна боротьба за нагороди розгорнеться між командами Норвегії, Швеції та Фінляндії. Проте чемпіоном став американський дует Кіккан Рендалл та Джессіки Діґґінс, які фінішували з результатом 15 хвилин 56,47 секунди. Для американок це історична нагорода, адже до сьогоднішнього дня у скарбничці лижників зі США була всього одна медаль. Це «срібло», яке у 1976 році здобув Білл Кох.

Шведки Стіна Нільссон та Шарлотта Калла, які вже ставали олімпійськими чемпіонками у Пхьончхані, цього разу прийшли другими. А «бронзу» здобув тандем із Норвегії – Маріт Бйорґен та Майкен Касперсен Фалла. І для Бйорґен це 14-а нагорода за спортивну кар'єру. Таким чином, вона стає головною мультимедалісткою білих Олімпіад.

У її співвітчизника Уле Ейнара Бйорндалена на рахунку 13 нагород, 8 із яких – золоті. На третьому місці ще один норвежець, Бйорн Делі – 12 нагород, 8 золоті.

Українки Тетяна Антипенко та Марина Анцибор не змогли пробитися у фінал. Вони показали 19-й результат із 21-ї команди.

Не краща ситуація для українців і в чоловічому спринті. Андрій Орлик й Олексій Красовський посіли 21-е місце із 28 команд.

«Золото» здобув норвезький дует Мартін Сундбю та Йоханнес Клебо, які подолали дистанцію за 15 хвилин 56,26 секунди. Друге місце здобули російські атлети Денис Спіцов та Олександр Большунов. Французи Моріс Маніфіка та Рішар Жува фінішували третіми.

Фігурне катання: знову без України

Українська фігуристка Анна Хниченкова відкатала свою коротку програму «Іспанія» з помилками. Хоча розпочиналося все дуже перспективно: аксель у два з половиною оберти українка виконала без проблем. А потім впала під час виконання каскаду з двох потрійних тулупів і не змогла правильно відштовхнутися на потрійному лутці. Як результат, два стрибка з трьох судді не оцінили. Загальні бали – 47,59. Цього не вистачило, щоб пройти кваліфікацію. І це вже третій фінал для українських фігуристів, який відбудеться без них.

Головна боротьба розгорнулась між спортсменками під білим прапором – Євгенією Медведєвою та Аліною Заґітовою. Перша встановила світовий рекорд – 81,61, а вже за кілька хвилин Заґітова перевершила цей показник. Її оцінка – 82,92.

На третьому місці – представниця Канади Кейтлін Осмонд із композицією «Старий Париж». Довільну програму тепер спортсменки виконають 23 лютого.

Скі-крос: незламний Бреді Леман

31-річний канадієць, для якого це вже третя ліцензія, але друга Олімпіада, нарешті здобув свою бажану нагороду. Бреді Леман мав виступати у скі-крос ще у 2010 році, проте за день до виступу на Олімпіаді, під час тренування, спортсмен зламав гомілку. В Сочі-2014 Леман зупинився за крок від п’єдесталу, став четвертим. І ось нарешті Пхьонхчан підкорився канадцю і тепер Бреді Леман – олімпійський чемпіон.

«Срібло» на рахунку Марка Бішофберґер зі Швейцарії, третім став російський спортсмен Сергій Рідзік.

Жіночий хокей: російські спортсменки програли збірній Фінляндії

Збірна Фінляндії втретє в історії стає бронзовою призеркою Олімпійських ігор. У матчі за третє місце фінки перемогли російських спортсменок. Зустріч завершилась з рахунком 3:2. Шайбами відзначились Ніємінен, Тапані та Валімякі, за команду під білим прапором забили Сосіна та Бєлякова.

22 лютого олімпійського чемпіона визначить матч між збірними Канади та США.

Чоловічий хокей: США не пробилася до півфіналу

Збірні Канади та Фінляндії подарували вболівальникам справжню чоловічу бійню за вихід до наступного етапу. Про такі матчі відверто кажуть «майже фінал». Шалений темп, красиві атаки та нешкодування суперника. Як результат, усього одна помилка дозволила відкрити рахунок. На початку третього періоду Максим Норо обіграв воротаря фінів. Тож 1:0 і збірна Канади святкує вихід до півфіналу.

Команда олімпійських атлетів із Росії не залишила шансів норвежцям та перемогла з рахунком 6:1.

Сенсаційно завершився матч між Швецією та Німеччиною. Команди не змогли вирішити, хто ж кращий, до овертайму. І це зважаючи на той факт, що саме Швеція – одна з головних претенденток на олімпійське «золото». Була… Адже не змогла розібратися з Німеччиною, яка з великими труднощами пробилася до чвертьфіналу.

Основний час завершився з рахунком 3:3, а на додаткових хвилинах Раймер забив вирішальну шайбу. Німеччина у півфіналі.

А ось Чехії та США не допоміг навіть овертайм. Спочатку команди розписали мирову – 1:1. Потім овертайм виявився «сухим» і збірні перейшли до серії буллітів. І ось тут вирішальну шайбу оформив чех Петр Коукал.

Тож тепер у півфіналах 23 лютого зустрінуть російські спортсмени проти збірної Чехії та команда Канади проти Німеччини.

Гірськолижний спорт: 70-й комплект нагород Олімпіади розіграно

У швидкісному спуску серед гірськолижниць назвали кращу. Італійка Софія Годжа подолала свою спробу за 1 хвилину 39,22 секунди. Другий результат з відставанням на 0,09 секунди показала представниця Норвегії Рагнхіль Мовінкель. А ось «бронзу» здобула Ліндсі Вонн із США.

Командний залік: Норвегія продовжує тримати першу позицію

У командному заліку Норвегія залишається лідером. На її рахунку 33 нагороди, 13 із яких золоті. Збірна Німеччини має 24 медалі і це друге місце. На третьому місці збірна Канади, яка здобула 21 нагороду. Також у п’ятірці лідерів збірна Нідерландів та США. Україна залишається на 18-у місці, маючи в своєму кошику одну золоту нагороду Олександра Абраменка у фристайлі.

За кого вболівати 22 лютого?

О 3:15 представник гірськолижного спорту Іван Ковбаснюк виступатиме у дисципліні «слалом».

Із 7:00 сноубордистка Аннамарі Данча змагатиметься у виді програми «паралельний гігантський слалом».

Остання надія українців на медаль вищого гатунку – жіноча естафета у біатлоні – стартує о 13:15. Тренерський штаб неочікувано залишив Валентину Семеренко у резерві. А змагатимуться Юлія Джима, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець.