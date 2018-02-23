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600 км на годину у Hyperloop. Систему Маска прийме Дніпро | Ранкова Свобода. Частина 3
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23 Лютий 2018, Київ 15:30
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 лютого (карта)
23 Лютий 2018, 14:10
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
23 лютого
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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