Україна веде переговори з ЄС краще за Британію? Експерти оцінили стан відносин ЄС та України

«Британські газети 20 років роздумують, чи є Україна невдалою державою, тоді як торговельні переговорники та дипломати України здатні проводити переговори про складні угоди щодо торгівлі та інтеграції з ЄС, там, де британські політики та посадовці паралізовані боротьбою між собою» – так у Twitter-і написав британський аналітик Александер Кларксон.

Зближення ЄС та України відзначили у своїй публікації експерти Carnegie Institute, наголосивши, однак, на великих викликах, що постали перед цією співпрацею.

«Україна та ЄС є ближчими, ніж будь-коли. Але події останніх чотирьох років також показали, наскільки вони ще розділені в економіці, управлінні та поглядах на майбутнє», – зазначає експерт Carnegie Europe Томас де Ваал.

Дослідник вказує, що для України найскладніша робота для євроінтеграції ще попереду, адже країна відстає у виконанні угоди про асоціацію. Лише 10 із 89 правових положень, або лише 11 відсотків, було виконано в 2017 році, за оцінками незалежних спеціалістів, зазначає експерт. «Розрив між амбіціями та реальністю посилює підозри, що владна еліта лише імітує європейську інтеграцію. Як і їхні попередники до 2014 року», – наголошує Томас де Ваал.

Інший експерт Carnegie Europe Балаж Ярабік, у свою чергу, відзначає, що «зусилля для реструктуризації економіки в Україні не супроводжувались допомогою місцевій промисловості, що є стандартною практикою для країн-кандидатів на вступ до ЄС». У ЄС не готові надавати такий рівень допомоги України, зауважив Ярабік.

Але у Carnegie Europe зазначають, що ЄС надав достатній рівень підтримки Україні після 2014 року в рамках програми макроекономічної стабілізації.

З того часу ЄС передбачив для України понад 3,4 мільярда євро в рамках трьох пакетів макрофінансової допомоги. З них близько 600 мільйонів євро не було виділено. Це найбільший обсяг макрофінансової допомоги ЄС для країни, що не є членом ЄС.

В ЄС зазначають, що Україна не може освоїти ці кошти. Пітер Ваґнер із Групи підтримки України (SGUA) наголосив, що в ЄС готові «надати мільярди коштів, які не отримуються через численні інколи бюрократичні перепони». Він також наголосив, що для того, щоб змінити ситуацію в Україні, потрібні «величезні приватні інвестиції».