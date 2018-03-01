Промова Путіна за рівнем мілітаризму і загроз безпрецедентна у новітній російській історії – Портников

Президент Росії Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Половину своєї промови Путін присвятив демонстрації відео та ком’ютерної графіки нібито з новітніми зразками російського стратегічного озброєння. Зокрема, він заявив, що у Росії розроблена малогабаритна надпотужна ядерна енергоустановка, яка може бути поміщена у крилату ракету і буде невразливою для систем протиракетної оборони. Промову Путіна у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников аналізував разом із політичним експертом Олесею Яхно, керівником центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктором Мироненком та журналістом Аркадієм Бабченком.